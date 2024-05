Μαρίνα Σάττι: Η Ελλάδα εμφανίστηκε τρίτη στον Β’ Ημιτελικό της Eurovision 2024, με το “ZARI” να ξεσηκώνει την αρένα του Μάλμε. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μαζί με την ομάδα της μάγεψε τους Eurofans όλου του κόσμου, ενώ σύμφωνα με τα στατιστικά είναι σίγουρη η πρόκρισή της στον μεγάλο τελικό.

