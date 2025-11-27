Μαρία Κίτσου: «Με καταρράκωσε ο θάνατος του πατέρα μου»

Η Μαρία Κίτσου έδωσε μια σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη και αναφέρθηκε τόσο στην απώλεια του πατέρα της, που έφυγε από τη ζωή λίγο πριν παίξει στην πρώτη της θεατρική παράσταση και στην πρεμιέρα της ήταν η κηδεία του τόσο και στην επιτυχία των «Άγριων Μελισσών».

Στην παράσταση «Η δούκισσα της Πλακεντίας» πρωταγωνιστεί η καταξιωμένη καλλιτέχνιδα και αναφέρθηκε στο έργο και επίσης αποκάλυψε ότι είναι τελειομανής. Η Μαρία Κίτσου εξομολογήθηκε ότι τη σόκαρε ο θάνατος του πατέρα της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή όταν εκείνη ήταν 27 ετών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν θυμάμαι τον εαυτό μου ανέμελο όταν ήμουν παιδί. Είχα χιούμορ, ήμουν γελαστό παιδί αλλά θυμάμαι πάντα να έχω ένα καθήκον: να είμαι πρώτη σε όλα», εξομολογήθηκε αρχικά η Μαρία Κίτσου.

«Στην οικογένειά μου μετρούσε πάρα πολύ να είμαι πρώτη παντού, κρεμούσε τους ελέγχους μου», πρόσθεσε η ηθοποιός.

Αμέσως μετά, η Μαρία Κίτσου αναφέρθηκε στον πατέρα της, τον οποίο έχει χάσει.

«Και οι δύο μου γονείς είχαν πολύ υψηλές ηθικές αρχές που μας τις μεταλαμπαδεύσανε. Η μητέρα μου ζει, τον πατέρα μου έχω χάσει στα 27 μου, στην πρώτη μου παράσταση. Στην πρεμιέρα της πρώτης μου παράστασης ήταν η κηδεία του. Πήγα στην παράσταση, όχι επειδή πρέπει ο ηθοποιός να πεθαίνει στο σανίδι και οτιδήποτε και να του συμβαίνει. Διαφωνώ κάθετα με αυτά. Δεν είναι πολίτες Β’ κατηγορίας οι ηθοποιοί. Βάζω τον άνθρωπο πάνω απ’ όλα, αλλά το έκανα γιατί θα μου έκανε εμένα καλό», δήλωσε στη συνέχεια.

«Βάζω τον άνθρωπο πάνω από όλα αλλά το έκανα γιατί μου έκανε καλό, από το να ήμουν χάλια στο σπίτι. Με καταρράκωσε ο θάνατος του πατέρα μου. Ήταν ένα μεγάλο σοκ, έφυγε μέσα σε 1,5 μήνα από καλπάζουσα λευχαιμία. Δεν προλάβαμε να το καταλάβουμε. Ήταν σοκαριστικό γιατί ο πατέρας μου ήταν ένας πολύ δυνατός άνθρωπος», υπογράμμισε ακόμα η Μαρία Κίτσου.

«Ειδικά τον πρώτο χρόνο ήμουν σε πολύ άσχημη κατάσταση, αργότερα όμως ένιωσα πολύ δυνατή, αφού αντιμετώπισα αυτό. Τώρα θέλω να κλάψω… Ένιωσα σαν να μου έδωσε τη δύναμή του. Κρατάς τα καλά, τα κακά πάνε στον ψυχοθεραπευτή. Ο πόνος μειώνεται, μαθαίνεις να τον διαχειρίζεσαι», είπε συγκινημένη η γνωστή ηθοποιός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Του είπα όλα όσα ήθελα να πω πριν πεθάνει, ήταν πολύ συγκινητικό. Πρόλαβε ο πατέρας μου να με δει στη σκηνή στη δραματική σχολή», πρόσθεσε ακόμα.

Επίσης, η Μαρία Κίτσου μίλησε για τη μεγάλη επιτυχία της δραματικής σειράς του ΑΝΤ1, «Άγριες μέλισσες».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν ήμουν προετοιμασμένη για αυτό», είπε για την απότομη δημοφιλία που απέκτησε λόγω της σειράς.

«Επειδή είχα μεγάλη ευθύνη λόγω του ρόλου, τρία χρόνια που κράτησαν οι “Μέλισσες” δεν βγήκα από το σπίτι. Ήμουν σπίτι, διάβασμα, γύρισμα, ύπνο. Είμαι πάρα πολύ τελειομανής. Δεν είχα φόβο να αντιμετωπίσω τον κόσμο», ανέφερε ακόμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν κατάλαβα την επιτυχία της σειράς στο δρόμο, αλλά από τα social, τις εφημερίδες, τα περιοδικά. Επίσης, δεν το χάρηκα», παραδέχτηκε ακόμα για την επιτυχία της σειράς.

«Νιώθω ότι αν πω μπράβο στον εαυτό μου θα διαπράξω ύβρη», εξομολογήθηκε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τα πικρόχολα σχόλια τα αντιμετωπίζω κοινωνικά και αντιλαμβάνομαι ότι το κακόβουλο σχόλιο είναι προβολή του εαυτού του και των προβλημάτων του», δήλωσε αμέσως μετά για τους ανθρώπους που της κάνουν τα κακόβουλα σχόλια τελευταία στα social media για την εμφάνισή της.

«Με ενόχλησε αυτό το “πώς έγινε έτσι η Κίτσου;”. Έχουν μια αίσθηση ότι δεν φτάνει στα αυτιά μου αυτά που γράφουν», είπε συμπληρωματικά η Μαρία Κίτσου.