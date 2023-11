Η Μαράια Κάρεϊ είναι μία τραγουδίστρια που κάθε Χριστούγεννα έχει την τιμητική της, καθώς το τραγούδι «All I want for Christmas» είναι από τα πιο χαρακτηριστικά της γιορτινής περιόδου.

Το τραγούδι είναι γνωστό σε κάθε ηλικία, καθώς εδώ και πάρα πολλά χρόνια ηχεί στα αυτιά όλων την περίοδο των Χριστουγέννων. Μάλιστα, έχει καταφέρει να αποσπάσει τρία ρεκόρ Guiness ενώ έχει σπάσει ρεκόρ ακόμη και στο Spotify. Συγκεκριμένα, το 2019 μέσα σε μία ημέρα κατάφερε να συγκεντρώσει περίπου 11 εκατομμύρια αναπαραγωγές.

Η Μαράια Κάρεϊ αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο σόου της Τζένιφερ Χάντσον ότι το δικό της αγαπημένο τραγούδι για τις γιορτές δεν είναι το «All I want for Christmas», αλλά μια παλιά διασκευή του The Christmas Song από τον Nat King Cole.

Η «Βασίλισσα των Χριστουγέννων» πρόσθεσε μάλιστα: «Αυτό ήταν το αγαπημένο της γιαγιάς μου».

Η δημοφιλής τραγουδίστρια επιπλέον επισήμανε ότι δεν αφήνει κανέναν να ακούει τίποτα άλλο εκτός από χριστουγεννιάτικη μουσική την περίοδο των εορτών και στο σπίτι της προβάλλονται μόνο ταινίες που σχετίζονται με τα Χριστούγεννα.

Απαντώντας σε ερώτηση της Τζένιφερ Χάντσον σχετικά με τις αγαπημένες της Χριστουγεννιάτικες ταινίες η Μαράια Κάρεϊ δήλωσε: «Λοιπόν, λατρεύω το Elf. Πρέπει να το πω αυτό. Και μετά μου αρέσει το Miracle on 34th Street, το πρωτότυπο. Είναι παλαιότερο, αλλά έχει κάτι γι’ αυτό».

Η 54χρονη τραγουδίστρια μάλιστα ανέφερε ότι δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον στολισμό του σπιτιού της κάθε Χριστούγεννα και μάλιστα δεν στολίζει ένα αλλά πολλά Χριστουγεννιάτικα δέντρα σε διάφορους χώρους.

Ειδήσεις σήμερα:

Ποιος διέρρευσε το δείπνο Τσίπρα – Σακελλαρίδη

Οι πρώτες δηλώσεις του Ιβάν Σβιτάιλο για την γέννηση της δεύτερης κόρης του