Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
LIFESTYLE

Λιάγκας για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη: Είμαι πραγματικά συγκλονισμένος

Τι ανέφερε σε ανάρτησή του

Λιάγκας για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη: Είμαι πραγματικά συγκλονισμένος
DEBATER NEWSROOM

Το δικό του μήνυμα για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη έστειλε με ανάρτησή του ο Γιώργος Λιάγκας.

«Είμαι πραγματικά συγκλονισμένος. Δεν υπάρχουν λόγια. Η απώλεια είναι τεράστια για τη δημοσιογραφία, για την ελληνική τηλεόραση, για τον ΑΝΤ1. Για μένα όμως είναι κάτι πολύ πιο βαθύ και προσωπικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έχασα έναν φίλο, έναν δάσκαλο, έναν άνθρωπο–παράδειγμα. Έναν επαγγελματία δουλευταρά, με αρχές, με ήθος, με ευθύνη απέναντι σε αυτό που έκανε και σε αυτούς που συνεργαζόταν μαζί του.
Ήταν σημείο αναφοράς για όλους μας. Μια σταθερά. Ένας άνθρωπος που μας έμαθε τι σημαίνει να αντέχεις, να στέκεσαι όρθιος, να σέβεσαι τη δουλειά και το κοινό.

Είμαι συντετριμμένος. Καλό σου ταξίδι, Γιώργο. Δεν θα ξεχαστείς ποτέ» αναφέρει.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

LIFESTYLE

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ