Λιάγκας για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη: Είμαι πραγματικά συγκλονισμένος

Το δικό του μήνυμα για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη έστειλε με ανάρτησή του ο Γιώργος Λιάγκας.

«Είμαι πραγματικά συγκλονισμένος. Δεν υπάρχουν λόγια. Η απώλεια είναι τεράστια για τη δημοσιογραφία, για την ελληνική τηλεόραση, για τον ΑΝΤ1. Για μένα όμως είναι κάτι πολύ πιο βαθύ και προσωπικό.

Έχασα έναν φίλο, έναν δάσκαλο, έναν άνθρωπο–παράδειγμα. Έναν επαγγελματία δουλευταρά, με αρχές, με ήθος, με ευθύνη απέναντι σε αυτό που έκανε και σε αυτούς που συνεργαζόταν μαζί του.

Ήταν σημείο αναφοράς για όλους μας. Μια σταθερά. Ένας άνθρωπος που μας έμαθε τι σημαίνει να αντέχεις, να στέκεσαι όρθιος, να σέβεσαι τη δουλειά και το κοινό.

Είμαι συντετριμμένος. Καλό σου ταξίδι, Γιώργο. Δεν θα ξεχαστείς ποτέ» αναφέρει.