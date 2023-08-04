Λάουρα Νάργες: Το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό με τον 11 μηνών γιο της (pics)

Το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό με τον 11 μηνών γιο της πραγματοποίησε η Λάουρα Νάργες, όπως έκανε γνωστό με ανάρτησή της στο Instagram.

Η γνωστή παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός επισκέφτηκε το πατρικό της σπίτι στο Μέντεν της Γερμανίας μαζί με τον μικρό της Αλέξανδρο και ο ενθουσιασμός ήταν μεγάλος!

Η ίδια δημοσίευσε φωτογραφίες από τα καταπράσινα τοπία αλλά και από το αεροπλάνο όπου κρατά αγκαλιά το αγγελούδι της και του δείχνει τη θέα πάνω από τα σύννεφα.

«A very different birthday month» έγραψε στη λεζάντα (με αφορμή τα γενέθλιά της στις 8 Αυγούστου) και ο αγαπημένος της Χρήστος Σαντικάι έσπευσε να σχολιάσει: «Γυναικάρα μου».

