Η Κρις Τζένερ, η διάσημη matriarch της οικογένειας των Καρντάσιαν-Τζένερ, έκανε μια συγκλονιστική αποκάλυψη σε ένα επεισόδιο του Keeping Up With the Kardashians. Η ίδια ανακοίνωσε στους θεατές ότι διαγνώστηκε με καρκίνο.

Πιο αναλυτικά, στο συγκεκριμένο επεισόδιο, η Κρις Τζένερ μοιράστηκε την εμπειρία της με τις κόρες της και περιέγραψε τα συμπτώματα που την οδήγησαν στον γιατρό και την αγωνία που ένιωσε όταν έλαβε τη διάγνωση.

Η συγκλονιστική αποκάλυψη που έκανε

«Έκανα την εξέτασή μου. Βρήκαν μια κύστη και έναν μικρό όγκο», ακούγεται να λέει η ίδια στο απόσπασμα με δάκρυα στα μάτια.

«Ήταν μια από τις πιο τρομακτικές στιγμές της ζωής μου. Δεν ήξερα τι να περιμένω ή τι επρόκειτο να συμβεί», εκμυστηρεύτηκε επίσης στις κόρες της.

Η ανακοίνωση της διάσημης Αμερικανίδας προκάλεσε ένα κύμα υποστήριξης από τους θαυμαστές και τα μέλη της οικογένειας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτό το συγκλονιστικό επεισόδιο των Kardashians αναμένεται να αγγίξει τους θεατές σε όλο τον κόσμο, καθώς η Κρις Τζένερ αποτελεί έμπνευση για εκατομμύρια ανθρώπους και η ιστορία της θα δώσει ελπίδα σε όσους παλεύουν με τον καρκίνο.

