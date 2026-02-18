Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ δεν θα είναι η νονά του μωρού τους

Το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης έχει μονοπωλήσει το τελευταίο διάστημα η προσωπική ζωή του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα, με τις νέες αποκαλύψεις να αφορούν τόσο τις δηλώσεις της Πρέσβεως των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, όσο και το παρασκήνιο γύρω από τη βάπτιση του παιδιού τους.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μιλώντας στην κάμερα του «Πρωινού» και τη δημοσιογράφο Αναστασία Ζάρκα, εξέφρασε τις θερμότερες ευχές της για το μωρό που αναμένεται να έρθει στον κόσμο, δηλώνοντας βέβαιη πως το ζευγάρι θα επιλέξει ένα πανέμορφο ελληνικό όνομα.

«Προσεύχομαι για την Αλεξάνδρα να έχει καλή υγεία και μια ασφαλή γέννα, ώστε το ζευγάρι να καλωσορίσει το μωρό στην οικογένειά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ δέχθηκε ερωτήσεις και για την απουσία του ενδυματολόγου της, Fancy James, από τη χώρα.

Η αλήθεια για τον νονό του μωρού

Ο Γιώργος Λιάγκας προχώρησε σε μια σημαντική αποκάλυψη, αναφέροντας πως σε πρόσφατη συνάντησή του με την Αλεξάνδρα Νίκα έμαθε ότι το ζευγάρι έχει ήδη καταλήξει στην απόφαση να μην είναι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ η νονά του μωρού, επιλέγοντας άλλο πρόσωπο για αυτή την τιμητική θέση.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου τον περασμένο Ιούλιο στο Λαγονήσι, με κουμπάρους τη Μαριάννα Λάτση και τον επιχειρηματία Έρικ Βασιλάτο.

Η οικογενειακή τους ευτυχία ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2024 με τον ερχομό του γιου τους, Βασίλη, ο οποίος βαφτίστηκε στη Μύκονο στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2025.

Η ίδια η Αλεξάνδρα Νίκα, σε πρόσφατες τηλεοπτικές της δηλώσεις, είχε μιλήσει με τρυφερότητα για τη νέα τους καθημερινότητα και τον ρόλο του τραγουδιστή ως πατέρα και συζύγου.

Όπως είχε εξομολογηθεί, συμβουλεύεται τον Κωνσταντίνο για τα πάντα λόγω της εμπειρίας και του γούστου του, ενώ παρά την κούραση και την αϋπνία που φέρνει η φροντίδα ενός βρέφους, προσπαθεί να τον στηρίζει έμπρακτα.