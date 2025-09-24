Κλαούντια Καρντινάλε: Πέθανε η εμβληματική σταρ του ευρωπαϊκού σινεμά που σημάδεψε την δεκαετία του ’60

Πέθανε την Τρίτη 23/9 σε ηλικία 87 ετών η Γαλλοϊταλίδα Κλαούντια Καρντινάλε, θρυλική μορφή του ευρωπαϊκού κινηματογράφου της δεκαετίας του 1960.

Όπως ανακοίνωσε το βράδυ ο μάνατζέρ της στο Γαλλικό Πρακτορείο, η μελαχρινή καλλονή πέθανε στη Νεμούρ, κοντά στο Παρίσι, όπου διέμενε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μας αφήνει την κληρονομιά μιας ελεύθερης και εμπνευσμένης γυναίκας, τόσο μέσα από τη διαδρομή της ως γυναίκα όσο και ως καλλιτέχνης» δήλωσε ο μάνατζέρ της ηθοποιού Λοράν Σαβρί σε μήνυμα που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η Κλαούντια Καρντινάλε είχε γεννηθεί στην Τύνιδα το 1983 και ήταν αγαπημένη ηθοποιός του Βισκόντι και του Φελίνι, ενώ έπαιξε δίπλα σε σπουδαίους ηθοποιούς, όπως ο Μπαρτ Λάνκαστερ, ο Αλέν Ντελόν, ο Χένρι Φόντα, ο Ζαν-Πολ Μπελμοντό και ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννι.

Το πραγματικό της όνομα ήταν Ζοζεφίν Ροζ Καρντινάλε και αναδύθηκε στο κινηματογραφικό στερέωμα μετά την επιτυχία της επίσης Ιταλίδας Σοφίας Λόρεν. Μάλιστα, αρχικά είχε χαρακτηριστεί ως η ιταλική απάντηση στην Μπριζίτ Μπαρντό.

Στο ενεργητικό της είχε πάνω από 140 ταινίες και 900 εξώφυλλα σε περιοδικά 25 χωρών. Επίσης, το 1957 κέρδισε τα καλλιστεία «Ωραιότερη Ιταλίδα της Τύνιδας» και μπόρεσε να ταξιδέψει στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Η Κλαούντια Καρντινάλε πρωταγωνίστησε σε αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά: Στον «Γατόπαρδο» και στον «Ρόκο και τα αδέλφια του» του Λουκίνο Βισκόντι, αλλά και στο «Οκτώμισι, 8 ½» του Φεντερίκο Φελίνι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον ιταλικό και τον διεθνή τύπο, ήταν μία από τις ωραιότερες ηθοποιούς στον κόσμο.

Μάλιστα, της είχε απονεμηθεί το Χρυσό Λιοντάρι Καριέρας από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, η Χρυσή Άρκτος Καριέρας από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου και το γαλλικό βραβείο Λυμιέρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο σπουδαίος διευθυντής φωτογραφίας Κόνραντ Χολ είχε δηλώσει για την Κλαούντια Καρντινάλε:

«Είναι το όνειρο του κάθε καμεραμάν – ένα τέλειο κομμάτι της φύσης – δεν υπάρχουν πολλά που μπορείς να κάνεις λάθος στη φωτογράφισή της», είχε δηλώσει . Είχε την ευκολία και την πλαστικότητα να ερμηνεύει μία τεράστια γκάμα ρόλων, από την κλασική φτωχή Ναπολιτάνα ως την πριγκίπισσα ή απόμακρη ντίβα, και όλα αυτά με ένα κινηματογραφικό ήθος που δύσκολα συναντάται πλέον.