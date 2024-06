Ο Κέβιν Σπέισι παραχώρησε μια συγκλονιστική συνέντευξη στον Πιρς Μόργκαν, μιλώντας για τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης που έπληξαν την ζωή του. Σε μια φανερά φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή, ο ηθοποιός λύγισε και ξέσπασε σε κλάματα.

Πιο συγκεκριμένα, αυτή η ειλικρινής εξομολόγηση έρχεται μετά από χρόνια άρνησης και σιωπής από τον ηθοποιό. Ο Κέβιν Σπέισι, αντιμέτωπος με δεκάδες κατηγορίες για ανάρμοστη και κακοποιητική συμπεριφορά, δέχτηκε πλήγμα στην καριέρα του, χάνοντας ρόλους και βλέποντας την φήμη του να καταρρέει.

Kevin Spacey breaks down as he tells Piers Morgan he's lost his home and now owes 'many millions' in legal bills.



