Η Καμίλα πριν την σχέση και τον γάμο της με τον βασιλιά Κάρολο, είχε παντρευτεί ξανά τον Άντριου Πάρκερ Μπόουλς, ο οποίος ήταν αξιωματικός. Μετά από μία μακροχρόνια σχέση πήραν την απόφαση να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους κι έτσι στις 4 Ιουλίου του 1973 ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας στο Λονδίνο. Συνολικά απέκτησαν δύο παιδιά, ωστόσο το 1994 ξεκίνησαν τις διαδικασίες για να πάρουν διαζύγιο και ο καθένας μετά χάραξε την δική του πορεία.

Από τα τέλη του 2023 ακούγονταν ότι ο πρώην σύζυγος της Καμίλα είναι σε σχέση με την Αν Ρόμπινσον, η οποία ήταν η παρουσιάστρια του τηλεπαιχνιδιού «Ο πιο αδύναμος κρίκος». Τότε, ούτε ο Άντριου Πάρκερ Μπόουλς ούτε και η ίδια δεν διέψευσαν ή επιβεβαίωσαν την σχέση, ωστόσο όσο περνούσε ο καιρός οι φήμες άρχισαν να αυξάνονται. Τελικά, το Σάββατο 18 Μαΐου η 79χρονη παρουσιάστρια έδωσε συνέντευξη στο βρετανικό περιοδικό «Saga magazine» και επιβεβαίωσε την σχέση της.

Anne Robinson has confirmed her relationship with the Queen's ex-husband pic.twitter.com/ww9OwVsxfW