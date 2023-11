Η Τζένιφερ Λόπεζ κυκλοφορεί το νέο της άλμπουμ μετά από σχεδόν μια δεκαετία. Η σούπερ σταρ θα πρωταγωνιστήσει και σε μία νέα ταινία.

Πιο συγκεκριμένα, η Τζένιφερ Λόπεζ ανακοίνωσε την επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας του ένατου άλμπουμ της, με τίτλο «This Is Me… Now» μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, καθώς και μια ταινία που έφτιαξε μαζί με τον σύζυγό της Μπεν Άφλεκ.

Πρόκειται για την συνέχεια του ”This Is Me…Then”, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από 21 χρόνια, εμπνευσμένο από τον Μπεν Αφλεκ, ενώ στις 10 Ιανουαρίου θα κυκλοφορήσει και το πρώτο τραγούδι του άλμπουμ με τίτλο ”Can’t Get Enough”.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ταινία στην οποία θα πρωταγωνιστήσει θα έχει τίτλο ”This Is Me… Now: The Film”, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στο Amazon Prime.

Η ταινία παρουσιάζει ”την αλήθεια πίσω από τα πρωτοσέλιδα γύρω από την προσωπική ζωή της Λόπεζ”, όπως αναφέρει το επίσημο δελτίο τύπου.

Τέλος τη σκηνοθεσία έχει υπογράψει ο Ντέιβ Μέγιερς, ενώ τοσενάριο είναι των Άφλεκ και Ματ Γουόλτον.

