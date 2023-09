Η Super Κική αποκάλυψε ότι δέχτηκε πρόταση για το νέο ριάλιτι του ΣΚΑΪ, «I’m a Celebrity get me out of here», ενώ μίλησε και για το πρόβλημα υγείας που την ταλαιπωρεί.

«Μου έκαναν πρόταση για αυτή την αηδία για 6.500 ευρώ την εβδομάδα, δεν υπάρχει περίπτωση, εγώ να ξεκουνηθώ από το σπίτι μου και να τρώω κατσαρίδες και να ξεφτιλιστώ για εξήμισι χιλιάρικα την εβδομάδα σε καμία περίπτωση.

Δεν τα φοβάμαι εγώ αυτά αλλά είναι ντροπή, χαρά του κόσμου να δει κάποιο γνωστό να ταλαιπωρείται όχι με τίποτα. Για εμένα είναι χειρότερη δουλειά η τηλεόραση πρέπει να είσαι άνιωθος για να δουλεύεις εκεί την φοβάμαι πάρα πολύ τηλεόραση δεν είμαι εγώ δεν είμαι άνετη» ανέφερε αρχικά η influencer στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα».

«Τώρα τελευταία δεν έχω δεχτεί άλλη τηλεοπτική πρόταση. Είναι η χειρότερη δουλειά για μένα η τηλεόραση, δεν αντέχω. Πρέπει να είσαι άνιωθος για να δουλέψεις εκεί. Τη φοβάμαι πάρα πολύ την τηλεόραση. Τη φοβάμαι γιατί δεν είμαι εγώ. Δεν είμαι άνετη. Στον Αρναούτογλου πέρασα χάλια, δεν ήμουν εγώ ούτε στο 1%» πρόσθεσε.

«Δεν έχω καταλάβει τι συμβαίνει με την υγεία μου. Θα βγει η βιοψία. Υπάρχει ένας μικρός όγκος στο στομάχι μου. Μάλλον δεν είναι τίποτα, αλλά μπορεί και να είναι. Δεν ξέρω. Έχω γαστρική παλινδρόμηση. Έχω και κάποιους πόνους, σίγουρα έχω και κάποιες πληγές στο στομάχι μου» κατέληξε η Super Κική.

Ειδήσεις σήμερα:

“Μετωπική” Κασσελάκη – Αχτσιόγλου πριν την τελική αναμέτρηση – Κλίμα “εμφυλίου” στον ΣΥΡΙΖΑ

Βουλή: Ομόφωνη απόφαση για άρση ασυλίας Καλαματιανού, Κοτρωνιά και Δούρου