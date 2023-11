Η Νάνσυ Παραδεισανού είναι μία παρουσιάστρια η οποία μετρά πολλά χρόνια στο χώρο και έχει συμμετάσχει σε πάνελ πολύ επιτυχημένων εκπομπών. Μάλιστα, ένα χρόνο πριν αποφάσισε να κάνει ένα νέο και διαφορετικό βήμα, καθώς συμμετείχε στο Just the 2 of Us μαζί με τον Σώτη Βολάνη και κατάφεραν να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον μεταξύ άλλων διαγωνιζόμενων.

Το τραγούδι που θα κυκλοφορήσει

Την παρουσιάστρια την παρακολουθούμε κάθε Σαββατοκύριακο μαζί με την Μαρία Μπακοδήμου και συνεργάτες της στην εκπομπή “Γεια σου” κάθε Σάββατο και Κυριακή. Ωστόσο, παραχωρώντας συνέντευξη στην Λιλή Πυράκη και την εκπομπή “Breakfast@Star”, η Νάνσυ Παραδεισανού μεταξύ άλλων αποκάλυψε ότι πρόκειται να κυκλοφορήσει το δικό της χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Συγκεκριμένα, θα κυκλοφορήσει την 1η Δεκεμβρίου σε στίχους δικούς της και μουσική του Μάριου Ψιμόπουλου, ενώ θα συμμετέχουν πολύ γνωστά ονόματα Ελλήνων τραγουδιστών.

Οι συνεργασίες της

Η Νάνσυ Παραδεισανού όπως δήλωσε παρέμεινε στην εκπομπή της Μαρίας Μπακοδήμου παρόλο που είχε κι άλλες προτάσεις, λόγω του ότι την εκτιμά ιδιαίτερα και έχουν πολύ καλή σχέση. Αργότερα μίλησε για την συνεργασία που είχε στο παρελθόν με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, δηλώνοντας ότι δεν υπήρξε ποτέ κανένα πρόβλημα μεταξύ τους. Όσον αφορά την Φαίη Σκορδά και την Ελένη Μενεγάκη είπε ότι είχε επίσης πολύ καλή σχέση και συνεργασία και με τις δύο, ωστόσο όταν συνεργάζονταν με την Φαίη Σκορδά δέχτηκε bullying, διότι την σχολίαζαν και έλεγαν ότι είναι φίλη της.

