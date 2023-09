Πριν από ενάμιση μήνα, η Ιωάννα Μαλέσκου επισκέφτηκε το κομμωτήριο και ανανέωσε τα μαλλιά της, κρατώντας όμως τη σκούρα ρίζα της.

Ωστόσο, σε δημοσκόπηση που έκανε, οι followers της κατέστησαν σαφές πως την προτιμούν κατάξανθη, κι έτσι η παρουσιάστρια εμπιστεύτηκε τη γνώμη τους και επιστρέφοντας από τις διακοπές της «αφέθηκε» στα χέρια του κομμωτή της.

Σε ένα βίντεο που ανέβασε στο Instagram, βλέπουμε πως υιοθέτησε και πάλι το classy λαμπερό χρυσαφί χρώμα, που της πηγαίνει πολύ! «Bye Bye σκούρα ριζούλα» έγραψε στο story, στο οποίο τη βλέπουμε αέρινη και χαμογελαστή!

«Η @imaleskou δεσμεύτηκε On Camera να με αφήσει να κάνω ότι θέλω στα μαλλιά τής! Περάσαμε όπως πάντα πολύ όμορφα τον χρόνο μας μαζί και όντως δεν είπε κουβέντα! (η μπέμπα από την άλλη είναι έτοιμη να μιλήσει κιόλας!) Αυτό λοιπόν που ήθελα ήταν να δώσουμε λάμψη στα μαλλιά, να έχουμε ένα look με κίνηση και ένα χρώμα που θα είναι σε τόνους του ξανθού αλλά θα αποπνέει την αίσθηση του ακριβού. Όλα αυτά τα πετύχαμε βάζοντας όπως πάντα πρώτο στόχο την επαναφορά της υγείας των μαλλιών και την χρωματική παλέτα του ξανθού που τόσο την κολακεύει! Πώς σας φάνηκε η αλλαγή;», έγραψε ο άνθρωπος που επιμελείται τα hair looks της.

Ειδήσεις σήμερα:

Λούτσα: To SMS στους 6 λίγo πριν από το μακελειό – Το σενάριο για “παγίδα θανάτου” και ο ρόλος του Τούρκου που έχει συλληφθεί

Η αδερφή της Έρρικας Πρεζεράκου έγινε ξανά μητέρα, δύο χρόνια μετά τον θάνατο της 7χρονης Αναστασίας