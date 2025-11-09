Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη αποκαλύπτει τη βάφτιση του γιου της το καλοκαίρι

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μίλησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» για τους πρώτους μήνες της μητρότητας και αποκάλυψε ότι η βάφτιση του γιου της θα γίνει το επόμενο καλοκαίρι.

«Σιγά σιγά αρχίζω και συνειδητοποιώ ότι έχω μωρό. Είναι συγκλονιστικό πράγμα, δεν μπορώ να το περιγράψω, δεν περιγράφεται με λόγια», εξομολογήθηκε, προσθέτοντας: «Τρέχω πάντα για να πάω σπίτι να τον δω, μου στέλνει φωτογραφίες ο Γρηγόρης και λιώνω. Οι περισσότεροι λένε ότι μοιάζει στον μπαμπά του. Μέσα στο καλοκαίρι γεννήθηκε, θα είναι… σερφάς!».

Όσον αφορά τη βάφτιση, η δημοσιογράφος ανέφερε: «Το καλοκαίρι θα κάνουμε τη βάφτιση, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα που θα γίνει. Υπάρχει σκέψη να πάμε στην Κρήτη. Έχουμε καταλήξει στο όνομα, αλλά δεν μπορώ να σας το πω».