Θύμα κλοπής έπεσε ο γιος του Γιάννη Βούρου, Στέφανος Βούρος, αφού άγνωστοι έκλεψαν το αυτοκίνητό του.

Ο ίδιος, με αρκετή δόση χιούμορ, κάνει έκκληση μέσω των social media:

«Μαναράκια όμορφα, ήρθε η στιγμή να δείξετε πόσο με αγαπάτε. Κάτι καλά παλικάρια λιμπίστηκαν το αμαξάκι μου, ένα Toyota CHR με πινακίδες ΙΥΟ1740, χρώματος γκρι ανθρακί (όπως της φώτο), και είπαν να το πάρουνε για μια βόλτα να τεστάρουν τα τακάκια.

Τέλος πάντων, επειδή τα τακάκια είναι άψογα και δεν νομίζω να το επιστρέψουν, αν το δείτε πουθενά ή αν υποπέσει κάτι στην αντίληψή σας, στείλτε κάνα DM. Κάντε και κάνα share αν δεν βαριέστε, you never know. Thanx».

