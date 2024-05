Μετά τον αποκλεισμό της Ολλανδίας από τον τελικό της Eurovision 2024 ο σχολιαστής της χώρας ξέσπασε με ακραίους χαρακτηρισμούς.

Συγκεκριμένα ο Cornald Maas ήταν έξαλλος με την απόφαση να αποβληθεί ο Joost Klein από τον μουσικό διαγωνισμό.

🇳🇱 Dutch Eurovision commentator Cornald Maas at an interim press conference with the Dutch delegation: "I would almost say… Fuck the EBU"pic.twitter.com/ayca4QVLRv