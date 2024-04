Η EBU ανακοίνωσε μια σημαντική αλλαγή για τις χώρες που θα προκριθούν στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2024 στις 11 Μαΐου στο Μάλμε της Σουηδίας. Αυτή αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα αποφασίζεται η σειρά διεξαγωγής.

Πιο συγκεκριμένα, οι παραγωγοί της Eurovision 2024 θα έχουν πλέον μεγαλύτερο έλεγχο της κατάστασης και αυτό θα επηρεάζει τις χώρες που θα προκριθούν στον τελικό.

Πλέον, η επιλογή των καλλιτεχνών και των χωρών θα εναπόκειται εξολοκλήρου και στους παραγωγούς του λαμπερού μουσικού διαγωνισμού.

Breaking news: Producers to get more “choice” in deciding #Eurovision2024 Grand Final running order!https://t.co/Y8T1DRRIPT