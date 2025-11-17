Η Εριέττα Μανούρη έθιξε ένα ευαίσθητο και συχνά συζητούμενο θέμα, μιλώντας ανοιχτά για τις κοινωνικές πιέσεις που δέχονται οι γυναίκες, ιδίως όσον αφορά την απόφαση να γίνουν μητέρες.

Καλεσμένη σήμερα στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA, η Εριέττα Μανούρη χαρακτήρισε αυτές τις πιέσεις ως «φρικτές», υπογραμμίζοντας την καταπίεση που μπορεί να νιώσει μια γυναίκα όταν η επιλογή της μητρότητας τίθεται υπό συνεχή κριτική ή ερώτηση.

«Είναι φρικτές οι ερωτήσεις σε μια γυναίκα για το πότε θα κάνει παιδί κλπ. Από την ώρα που μπήκα στα 30, έχει αρχίσει και με απασχολεί γιατί στη σειρά που έχω παιδιά, με ρωτούν για παιδί. Αυτό που με πειράζει σε αυτές τις ερωτήσεις είναι ότι ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να περνάει μια γυναίκα από πίσω. Και πολλές φορές δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Δεν είμαι στη φάση του να θέλω να κάνω ένα παιδί», είπε αρχικά η ηθοποιός.

Και πρόσθεσε: «Τα κοινωνικά στερεότυπα πρέπει να τα καταρρίψουμε κάποια στιγμή με κάποιον τρόπο. Θεωρώ ότι υπάρχουν κατηγορίες γυναικών. Θεωρώ ότι υπάρχουν γυναίκες που γεννιούνται και είναι έτοιμες να γίνουν μητέρες. Και υπάρχουν και οι γυναίκες που πρέπει ο άλλος να τους το βγάλει για να το κάνουν. Θεωρώ πως και εγώ είμαι σε αυτή την κατηγορία».

«Μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Έπαθα και έμαθα. Όταν είσαι σε μια σχέση ερωτευμένος και ευτυχισμένος δεν μπορείς να παίζεις και κρυφτό. Είναι κρίμα να πηγαίνεις σε συνεντεύξεις ή να γκουγκλάρεις πράγματα και να βλέπεις μόνο για την προσωπική ζωή σου. Θα μπορούσα να το εκμεταλλευτώ πλήρως, αλλά είναι κάτι που δεν με απασχολεί γιατί κάνω με πολλή αγάπη τη δουλειά μου και αυτό είναι που με αφορά. Έχω μάθει να είμαι προσεκτική πια αλλά σε πλαίσιο του να μην καταπατώ τα θέλω μου», σημείωσε η Εριέττα Μανούρη.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: