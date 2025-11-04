Ελισάβετ Μουτάφη: Η εναλλακτική βάφτιση που θα κάνει στον υιοθετημένο της γιο – Τι αποκάλυψε

Στο πλατό της εκπομπής «Super Κατερίνα» βρέθηκε η Ελισάβετ Μουτάφη, όπου, εκτός από τον ρόλο της στη σειρά «Να Μ’αγαπάς», μίλησε ανοιχτά για τη νέα της ζωή ως μητέρα και τον προγραμματισμό της βάφτισης του υιοθετημένου γιου της.

Πιο συγκεκριμένα, η Ελισάβετ Μουτάφη προχώρησε σε μια ενδιαφέρουσα αποκάλυψη σχετικά με τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η βάφτιση, επιλέγοντας μια εναλλακτική τελετή που δεν είναι η συνηθισμένη, αλλά, όπως τόνισε, είναι απολύτως θεμιτή από την Ορθόδοξη Εκκλησία.

«Ο αδελφός μου μαζί με την κολλητή μου θα είναι οι νονοί! Θα το βαφτίσουμε το καλοκαίρι στην Αίγινα, θα γίνει πιο εναλλακτικά, ο Μάνος είναι υπέρ της θρησκείας, εγώ δεν είμαι φανατική», αποκάλυψε η Ελισάβετ Μουτάφη.

Να θυμίσουμε ότι η ηθοποιός και ο σύζυγός της, Μάνος Νιφλής, με τον οποίο παντρεύτηκαν στη Σαντορίνη από το 2018, υιοθέτησαν τον μικρό Δημήτρη από την Αφρική τον Ιούλιο του 2024 και πλέον ετοιμάζονται για το μυστήριο της βάφτισης.