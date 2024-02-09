Ελένη Μενεγάκη: Οι δημόσιες ευχές για τα γενέθλια της κόρης της Λάουρας

Η Ελένη Μενεγάκη έστειλε τις δικές της δημόσιες ευχές για τα γενέθλια της κόρης της, Λάουρας. Η κόρη της παρουσιάστριας και του Γιάννη Λάτσιου έγινε σήμερα 19 ετών.

Αναλυτικότερα, η Ελένη Μενεγάκη θέλησε να ευχηθεί στην κόρη της, μέσα από μία σπάνια ανάρτηση που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε την φωτογραφία

Στη φωτογραφία βλέπουμε την Ελένη Μενεγάκη αγκαλιά μαζί με την κόρη της σε μικρή ηλικία.

”Χρόνια πολλά ΛΑΟΥΡΑ !!! Παιδιιιιιιιιι μου”, έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης της.

Η παρουσιάστρια ευχήθηκε δημόσια στη 19χρονη πλέον κόρη της και μέσα από την εκπομπή της.

”Παιδί μου, παιδί μου, εκεί που είσαι μακριά στα ξένα, η μάνα σου, να ξέρεις, εκεί έχει συνέχεια το μυαλό της, πουθενά αλλού, σε εσένα καλό μου παιδί. Χρόνια σου πολλά παιδάκι μου! Παραμιλάει η Ελένη, τι να κάνουμε…”, ανέφερε στον αέρα της εκπομπής.

Ειδήσεις σήμερα:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χειροπέδες σε υπαρχιφύλακα για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική – Συμμετείχε σε εκβιάσεις

Μητσοτάκης στην εκδήλωση του ΕΛΚ στην Αθήνα: “Στόχος 200.000 νέες θέσεις εργασίας – Το Ταμείο Ανάκαμψης έδωσε λύσεις”