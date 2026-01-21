Έλενα Παπαρίζου: Τραγουδά το soundtrack «Το Καλό Επιστρέφει» για την ομότιτλη ταινία μικρού μήκους

Η Έλενα Παπαρίζου δανείζει τη φωνή της στο soundtrack της νέας ταινίας μικρού μήκους με τίτλο «Το Καλό Επιστρέφει», ερμηνεύοντας το ομότιτλο τραγούδι. Η κορυφαία ποπ σταρ ντύνει μουσικά την παραγωγή, προσθέτοντας τη δική της αισθητική σε ένα έργο που υμνεί την αισιοδοξία και την προσφορά.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση από την εταιρεία της

Η Έλενα Παπαρίζου τραγουδά το soundtrack «Το Καλό Επιστρέφει», που κυκλοφόρησε αποκλειστικά για τις ανάγκες της ομότιτλης ταινίας μικρού μήκους της ΑΦΗΣ Ανακύκλωση Μπαταριών και της ADMINE, από τη Minos EMI, Α Universal Music Company.

Ένα τραγούδι ύμνος στην αγάπη και τη φιλία που αποτελεί τον συναισθηματικό πυρήνα της ιστορίας, ενισχύοντας το βασικό της μήνυμα: ότι ακόμα και οι πιο μικρές πράξεις έχουν τη δύναμη να επιστρέφουν ως κάτι πολύ μεγαλύτερο.

Με τη μοναδική φωνή της Έλενας Παπαρίζου, το «Το Καλό Επιστρέφει» μεταφέρει το συναίσθημα, την αισιοδοξία και τη δύναμη του concept μέσα από μια σύγχρονη, κινηματογραφική μπαλάντα.

Τους στίχους υπογράφει η Ελεάνα Βραχάλη και τη μουσική ο Μάριος Ψιμόπουλος, δημιουργώντας ένα τραγούδι που συνδέει ιδανικά τη μουσική με την αφήγηση και αναδεικνύει τον ρόλο της τέχνης στη μετάδοση κοινωνικών μηνυμάτων.

Το OST «Το Καλό Επιστρέφει» είναι διαθέσιμο από τη Minos EMI σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, ενώ συνοδεύει την ταινία μικρού μήκους της καμπάνιας, που έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει το κοινό γύρω από τη σημασία της ανακύκλωσης μπαταριών.

Δείτε παρακάτω την ταινία «Το Καλό Επιστρέφει»: