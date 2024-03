Εκτός του Just the 2 of Us θα βρεθεί στα επόμενα live η Καίτη Γαρμπή. Η γνωστή τραγουδίστρια ανακοίνωσε ότι θα χρειαστεί να απουσιάσει.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με ρεπορτάζ που προβλήθηκε στην εκπομπή του Super Κατερίνα, η Καίτη Γαρμπή ανακοίνωσε ότι τον Μάιο θα απουσιάσει από το Just the 2 of Us λόγω των καλλιτεχνικών της υποχρεώσεων.

Συγκεκριμένα, όπως έχει γνωστό και η ίδια, ετοιμάζει μία περιοδεία στην Αυστραλία μαζί με τον γιο της, Δημήτρη Σχοινά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου ρεπορτάζ της εκπομπής, για δύο live στις 18 και 25 Μαΐου η γνωστή τραγουδίστρια θα βρεθεί εκτός του λαμπερού μουσικού σόου του ALPHA.

Οι υποψήφιοι για τη θέση της Καίτης Γαρμπή

Σε ρεπορτάζ του ο Γιάννης Πουλόπουλος αποκάλυψε ότι υπάρχουν 3 πρόσωπα, τα οποία βρίσκονται σε συζητήσεις με την παραγωγή.

Οι υποψήφιοι για την θέση της Καίτης Γαρμπή, είναι μία γυναίκα και δύο άνδρες, με τον έναν από αυτούς να έχει ξανασυνεργαστεί με τον Νίκο Κοκλώνη σε παραγωγή του.

