Ε. Βαλαβάνη: «Μόνο που βλέπω το μωρό μου, συγκινούμαι – Δεν ξέρω πότε θα γίνει η βάφτιση»

Στην εκπομπή «Buongiorno» μίλησε το πρωί της Τρίτης (07.10) η Ευριδίκη Βαλαβάνη και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη βάπτιση του γιου της και το πώς άλλαξε η μητρότητα τη ζωή της.

«Έχουμε μπει σε ρυθμούς πάλι. Δεν ξέρω πώς θα τα έφερνα βόλτα αν δεν είχα τον σύζυγό μου. Με βοηθάει πάρα πολύ. Είναι πολύ δύσκολα αλλά πολύ ευτυχισμένα. Μόνο που βλέπω το μωρό μου, συγκινούμαι. Είμαι χαζομαμά. Τρώει πολύ, είναι τόσο καλό, δεν γκρινιάζει. Μπορώ να κάθομαι ώρες να το συζητάω. Έχουμε αποφασίσει όνομα, αλλά δεν θα σας πούμε ακόμα», ανέφερε.

«Δεν ξέρω πότε θα γίνει η βάφτιση. Πρέπει να κάτσουμε να το σκεφτούμε. Περνούν οι μήνες. Σίγουρα θα γίνει καλοκαίρι. Μακάρι να είναι στην Κρήτη. Δεν θέλουμε ανοιχτούς κύκλους αλλά τους αγαπημένους μας κοντινούς ανθρώπους σε αυτές τις στιγμές της ζωής μας», αποκάλυψε.