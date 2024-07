Η μεγάλη βραδιά της Eurovision 2024 πλησιάζει και πρόκειται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Μαΐου στο Μάλμε της Σουηδίας. Η νικητήρια χώρα θα εκπροσωπηθεί στον φετινό διαγωνισμό από τα δίδυμα αδέρφια Marcus & Martinus με το τραγούδι ”Unforgettable”.

Και καθώς οι μέρες περνάνε, οι τελικές προετοιμασίες στη Malmö Arena βρίσκονται σε εξέλιξη, εκεί όπου θα διεξαχθεί ο φετινός 68ος Διαγωνισμός Τραγουδιού,

Μάλιστα, το πρωί της Πέμπτης (18/4) κυκλοφόρησαν και οι πρώτες εικόνες του ολοκληρωμένου σταδίου, το οποίο όπως γίνει γνωστό, έχει σχήμα σταυρού και παρέχει κάλυψη 360° στους συμμετέχοντες.

First photo of the #Eurovision2024 stage! 🚨 pic.twitter.com/PSiywRc9Nc