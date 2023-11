Μακιγιάζ: Το ”φον ντε τεν” είναι ένα προϊόν ομορφιάς απαραίτητο για ένα ολοκληρωμένο look, που κάνει την επιδερμίδα να φαίνεται λαμπερή. Πρόκειται για ένα προϊόν που πρέπει να υπάρχει στο νεσεσέρ της κάθε γυναίκας και όχι μόνο, μιας που οι γιορτές πλησιάζουν και τα make up looks που προτείνουν οι ειδικοί είναι πολλά.

Δείτε παρακάτω 5 τρόπους με τους οποίους μπορείτε να δημιουργήσετε αυτό το εφέ στο μακιγιάζ σας

Προετοιμασία του δέρματος

Αναμφίβολα, η σωστή προετοιμασία του δέρματος ώστε να είναι η επιδερμίδα καθαρή, ενυδατωμένη και λαμπερή είναι ένα απαραίτητο βήμα. Ξεκινήστε πρώτα με μια ενυδατική μάσκα προσώπου κάνοντας ένα απαλό μασάζ. Οι καταλληλότερες μάσκες είναι αυτές με τριαντάφυλλο αν έχετε λιπαρό δέρμα, αλόη για την ξηρότητα και πράσινο τσάι για δέρματα με τάσεις προς ακμή και ερεθισμούς. Μετά την μάσκα μπορείτε να απλώσετε την ενυδατική σας κρέμα στο πρόσωπό σας.

Τοποθέτηση primer

Η κατάλληλη ποσότητα primer βοηθά ώστε να παραμείνει το μακιγιάζ στη θέση του για αρκετές ώρες, όπως είναι τις περισσότερες φορές το ζητούμενο. Μία μικρή ποσότητα σε σημεία που παρουσιάζουν τις λεγόμενες ”γυαλάδες” όπως το μέτωπο και τα πλαϊνά της μύτης, είναι η ιδανική.

Εφαρμογή του σωστού φον ντεν τεν

Αρχικά, θα πρέπει να επιλέξετε την σωστή απόχρωση και στην συνέχεια την υφή. Για φυσικό φινίρισμα, καταλληλότερο είναι ένα ρευστό φον ντε τεν. Επιπλέον, σε λιπαρές επιδερμίδες χρειάζεται το φον ντε τεν να χαρίζει ματ φινίρισμα, ενώ σε ξηρές να περιέχει στη σύνθεση του ενυδατικούς παράγοντες, ώστε να διατηρεί την επιδερμίδα ενυδατωμένη.

Η σωστή εφαρμογή των προϊόντων

Για να γίνει σωστά η εφαρμογή των προϊόντων του μακιγιάζ, θα πρέπει να ξεκινήσετε πρώτα από το κέντρο του προσώπου με φορά προς τα ζυγωματικά κάνοντας καλή ανάμειξη. Θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή σε σημεία όπως εκείνο που βρίσκεται κοντά στα αυτιά, πάνω από τα χείλη, το πηγούνι και στο μέτωπο, ανάμεσα από τα φρύδια.

Το ”ταμπονάρισμα”

Το ”ταμπονάρισμα” στο μακιγιάζ, είναι το πιο σημαντικό κομμάτι που επισημαίνουν όλοι οι ειδικοί. Με το ”ταμπονάρισμα” η επιδερμίδα θα δείχνει ανάλαφρη και ενιαία, διαφορετικά τα προϊόντα θα φαίνονται βαριά σαν ”μάσκα”.

