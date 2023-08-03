Δύσκολες ώρες για τον Andrew Lambrou – «Αναπαύσουν εν ειρήνη»

Δύσκολες ώρες φαίνεται πως βιώνει ο τραγουδιστής που εκπροσώπησε την Κύπρο στον διαγωνισμό της Eurovision Andrew Lambrou.

Πιο συγκεκριμένα, πριν από μερικές ώρες ο γνωστός τραγουδιστής ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους στα social media πως η οικογένειά του βρίσκεται σε πένθος, καθώς έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη του γιαγιά.

«Αναπαύσου εν ειρήνη όμορφή μου γιαγιά. Σε ευχαριστώ για όλα όσα έχεις κάνει για εμένα. Πάντα με εμπνέεις να ακολουθήσω τα όνειρά μου. Σ’ αγαπώ», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της εν λόγω ανάρτησής του ο Andrew Lambrou.

«Σας ευχαριστώ πολύ όλους για τα όμορφα μηνύματα αγάπης που μου στείλατε για τη γιαγιά μου. Είμαι συγκλονισμένος. Η οικογένειά μου κι εγώ το εκτιμούμε τόσο πολύ», έγραψε στο δεύτερο InstaStory του.

