Δήμητρα Παπαδοπούλου: «Εγώ πότε θα γίνω Βίσση;» – Το χιουμοριστικό βίντεο μαζί με την τραγουδίστρια

Μια άκρως χιουμοριστική συνάντηση είχαν η Άννα Βίσση και η Δήμητρα Παπαδοπούλου στο καμαρίνι της τραγουδίστριας. Η δημοφιλής ηθοποιός επισκέφθηκε το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται η «απόλυτη Ελληνίδα σταρ» και μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram ένα βίντεο που αποτυπώνει τη σχέση που τις ενώνει.

Πιο συγκεκριμένα, στο στιγμιότυπο, οι δύο γυναίκες επιδίδονται σε έναν απολαυστικό διάλογο, με την Δήμητρα Παπαδοπούλου να προτείνει στην ερμηνεύτρια να ανταλλάξουν ιδιότητες.

Η συζήτηση περιελάμβανε από αλλαγές στο χρώμα των μαλλιών τους μέχρι τη δήλωση της Άννας Βίσση πως επιθυμεί να παίξει σε κωμωδία.

Η ατάκα της ηθοποιού «θες να τραγουδάω εγώ και να παίζεις εσύ; Να φύγουν όλοι!» έκανε την τραγουδίστρια να ξεσπάσει σε γέλια

«Εγώ πότε θα γίνω Βίσση;» έγραψε η Δήμητρα Παπαδοπούλου στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε παρακάτω το βίντεο: