Δήμητρα Παπαδοπούλου: Σπάνια δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού μετά από καιρό – Δείτε φωτογραφίες

Μια από τις πιο αγαπημένες ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου και της τηλεόρασης, η Δήμητρα Παπαδοπούλου, πραγματοποίησε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση. Το βράδυ της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου, η γνωστή δημιουργός βρέθηκε στο Θέατρο Άλσος, για να παρακολουθήσει την παράσταση «Η Ταράτσα του Φοίβου».

Η παρουσία της Δήμητρας Παπαδοπούλου δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς η ίδια κρατά εδώ και χρόνια χαμηλό προφίλ, επιλέγοντας με προσοχή τις δημόσιες εμφανίσεις της. Το κοινό την υποδέχτηκε με ενθουσιασμό, ενώ οι φωτογράφοι έσπευσαν να την απαθανατίσουν.

Λίγα λόγια για την «Ταράτσα του Φοίβου»:

Το Αττικό καλοκαιράκι, παρά τις φημολογίες περί του αντιθέτου, είναι ξανά εδώ. Τρελό, απρόβλεπτο, απαστράπτον και ντεκαποτάμπλ. Και -ως γνωστόν- φέρνει πάντα μαζί του τη γρανίτα, τις νυχτερινές βόλτες στις καβάτζες, τον σκούφο θαλάσσης, το μονοκίνι και την…«Ταράτσα του Φοίβου»!

Το αγαπημένο στέκι -που τα τελευταία χρόνια έχει βρει στέγη δροσερή και φιλόξενη στο καλοκαιρινό «Άλσος», στο Πεδίο του Άρεως- είναι έτοιμο να ανοίξει ξανά τα πανιά του, να γυαλίσει τη σέλα του και να απογειωθεί σαν drone πάνω απ’ την Αθήνα.

Με θίασο ανανεωμένο και ημιπαράφρονα, κείμενα σπαρταριστά, καλλιτεχνικό επιτελείο multi-universe και ορχήστρα υπερωκεανίου θα τα πει όλα, θα γελάσει με όλα, θα καλέσει τους φίλους της και θα τραγουδήσει, σηκώνοντας το ποτήρι της -και κάποια φρύδια.

NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ