Η Δήμητρα Αλεξανδράκη, προχώρησε σε μία συνέντευξη και μίλησε στην κάμερα της εκπομπής ”Super Κατερίνα”. Μεταξύ άλλων αποκάλυψε ότι στο παρελθόν της είχε περάσει από το μυαλό να πέσει από το μπαλκόνι, χωρίς ωστόσο να το τολμήσει.

Μάλιστα, αναφέρθηκε στο περιστατικό αυτό με αφορμή την είδηση της νοσηλείας του Σταμάτη Γαρδέλη στην Ψυχιατρική Κλινική, καθώς συμμετείχαν μαζί στο ριάλιτι του ΣΚΑΪ, «I’m a Celebrity… Get Me Out of Here».

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη ανέφερε χαρακτηριστικά: ”Και εγώ παλαιότερα ήμουν σε ένα μπαλκόνι και σκεφτόμουν να πέσω λόγω της κατάστασης που περνούσα, αλλά η σκέψη από την την πράξη έχει πολύ μεγάλη απόσταση”.

Όσον αφορά τον Σταμάτη Γαρδέλη, η Δήμητρα Αλεξανδράκη τόνισε: ”Δεν έχει αυτοκτονικές τάσεις. Τον γνώρισα και είναι ένας άνθρωπος γεμάτος ζωή. Σίγουρα κάποια στιγμή, όλοι μας έχουμε πιεστεί μέσα μας.

Η σκέψη από την πράξη είναι μεγάλη η απόσταση. Ο Σταμάτης είναι ένας άνθρωπος που έχει φως μέσα του, δεν πιστεύω ότι θα έφτανε σε κάτι τέτοιο. Το να πιεστούμε και να ζητήσουμε βοήθεια αυτό είναι πολύ καλό”.

Και ολοκλήρωσε λέγοντας ότι: ”Είναι θλιβερό αυτό που περνάει. Είχε πει σε εμένα και τον σύζυγό μου το θέμα που έχει. Πιέστηκε μέσα του και ζήτησε βοήθεια, Αυτή είναι η καλύτερη λύση σε τέτοιες περιπτώσεις. Είμαι σίγουρη θα τα καταφέρει”.

