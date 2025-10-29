Χέιλι Μπίμπερ: Αποκάλυψε ότι δεν έχει κάνει μπότοξ – Το μυστικό πίσω από τη φυσική της λάμψη

Η Χέιλι Μπίμπερ, μοντέλο και επιτυχημένη επιχειρηματίας πίσω από το brand ομορφιάς Rhode, ανοίγει τα χαρτιά της για τις συνήθειες φροντίδας της επιδερμίδας της, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τις φήμες περί μπότοξ στο πρόσωπό της.

Σε μια πρόσφατη, αποκαλυπτική συνέντευξη στο podcast «In Your Dreams», η σύζυγος του Τζάστιν Μπίμπερ αποκάλυψε το «μυστικό» πίσω από τη φυσική της λάμψη, το οποίο κρύβεται στη σχολαστική ρουτίνα και στις καινοτόμες φυσικές θεραπείες.

Η 28χρονη Χέιλι ήταν απόλυτη ως προς τις αισθητικές παρεμβάσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι η νεανική της όψη είναι αποτέλεσμα φυσικής φροντίδας: «Δεν έχω καθόλου μπότοξ στο πρόσωπό μου. Έκανα μια υπόσχεση στον εαυτό μου να μην κάνω μπότοξ μέχρι να μπω στα 30. Όταν φτάσω εκεί, θα δω αν πραγματικά θέλω να το κάνω».

Η μόνη παρέμβαση με μπότοξ που παραδέχτηκε είναι στη γνάθο, αποκλειστικά για την αντιμετώπιση του TMJ (κροταφογναθική διαταραχή).

Η ίδια αναφέρθηκε, μάλιστα, στη μητέρα της, Κέννια Μπόλντουιν, ως έμπνευση, τονίζοντας πως στα 57 της χρόνια παραμένει εντυπωσιακή χωρίς καμία ενέσιμη παρέμβαση: «Η μαμά μου δεν κάνει τίποτα στο δέρμα της και δείχνει απίστευτη».

Οι εναλλακτικές ενέσιμες θεραπείες που κάνει

Ως ιδρύτρια επιτυχημένου brand ομορφιάς, η Χέιλι ακολουθεί καθημερινά μια αυστηρή ρουτίνα περιποίησης, χρησιμοποιώντας τόσο τα δικά της προϊόντα (Rhode) όσο και αγαπημένα της brands όπως Avène, BeautyStat, EltaMD, Naturium και Cosrx.

Ωστόσο, η πραγματική της αποκάλυψη αφορά τις εναλλακτικές ενέσιμες θεραπείες που εμπιστεύεται, οι οποίες βασίζονται σε υλικά που προέρχονται από το ίδιο της το σώμα:

PRP (Platelet-Rich Plasma) με Microneedling: Πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια, γνωστό και ως «θεραπεία βαμπίρ», το οποίο ενισχύει τη φυσική αναγέννηση του δέρματος.

Πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια, γνωστό και ως «θεραπεία βαμπίρ», το οποίο ενισχύει τη φυσική αναγέννηση του δέρματος. PRF (Platelet-Rich Fibrin) ενέσεις: Μια πιο προηγμένη μέθοδος όπου το αίμα θερμαίνεται και ψύχεται για να αποκτήσει ζελατινώδη υφή, η οποία εγχέεται σε περιοχές όπως οι ρινοπαρειακές γραμμές και κάτω από τα μάτια.

«Το κάνω μερικές φορές τον χρόνο και το λάτρεψα», δήλωσε η Χέιλι Μπίμπερ, επισημαίνοντας ότι επιλέγει ασφαλείς μεθόδους που σέβονται τη φυσική δομή του προσώπου.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: