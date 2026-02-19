Χαμός στην Ύδρα με τον Μπραντ Πιτ – Σωσίες στο νησί σύμφωνα με μαρτυρίες (Εικόνες)

Το αδιαχώρητο επικρατεί στο κοσμοπολίτικο νησί της Ύδρα, το οποίο –σύμφωνα με πληροφορίες– έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο κινηματογραφικό πλατό για τις ανάγκες νέας παραγωγής με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ.

Οι εικόνες που έρχονται από το νησί θυμίζουν άλλες εποχές, τότε που η Ύδρα ζούσε μεγάλες στιγμές διεθνούς προβολής με τα γυρίσματα της θρυλικής ταινίας Το παιδί και το δελφίνι με τη Σοφία Λόρεν. «Σαν να γυρίσαμε πίσω δεκαετίες», λένε χαρακτηριστικά κάτοικοι, καθώς συνεργεία, εξοπλισμός και φώτα έχουν “καταλάβει” σοκάκια και λιμάνι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το νησί σε ρυθμούς Χόλιγουντ

Σύμφωνα με μαρτυρίες, πολλά καταστήματα έχουν αλλάξει προσωρινά πινακίδες για να ταιριάζουν στο σκηνικό της ταινίας, ενώ στο νησί έχουν φτάσει ακόμη και τεράστιοι ανεμιστήρες για ειδικά εφέ. Παράλληλα, αναμένεται να κλείσουν ορισμένα στενά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων – υπενθυμίζεται ότι στην Ύδρα δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα, αλλά μόνο γαϊδουράκια και πεζοί, κάτι που κάνει την κινηματογραφική οργάνωση ακόμη πιο εντυπωσιακή.

Εντύπωση προκαλεί και το σχέδιο για «τεχνητή βροχή»: πληροφορίες αναφέρουν ότι στον αέρα θα τοποθετηθεί ένα τεράστιο μπαλόνι με νερό, ώστε να δημιουργηθεί η απαραίτητη ατμόσφαιρα για συγκεκριμένες σκηνές.

Αποκλειστικό εστιατόριο για την παραγωγή

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του DEBATER, έχει ανοίξει και ένα παραδοσιακό εστιατόριο αποκλειστικά για τη σίτιση των μελών της παραγωγής. Οι ντόπιοι μιλούν για πρωτόγνωρες εικόνες, με σερβιτόρους να πηγαινοέρχονται μόνο για τις ανάγκες του κινηματογραφικού συνεργείου.

Μπραντ Πιτ ή… σωσίας;

Το στοιχείο που έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη συζήτηση στο νησί είναι οι φήμες για σωσίες του διάσημου ηθοποιού. Κάτοικοι υποστηρίζουν ότι έχουν δει περισσότερα από ένα πρόσωπα που μοιάζουν εκπληκτικά με τον Brad Pitt, με αποτέλεσμα να μην είναι βέβαιοι αν πρόκειται για τον «original» ή για κάποιον από τους σωσίες του.

Μάλιστα, υπάρχει έντονη φήμη ότι ο ηθοποιός έχει φτάσει στο νησί ήδη από νωρίς το πρωί, ωστόσο τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα. Το debater παρουσιάζει δύο διαφορετικές φωτογραφίες από άνδρα που μοιάζει στον Brad Pitt, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για δύο ξεχωριστά άτομα – τον ίδιο και τον σωσία του.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Ύδρα ζει ξανά στιγμές κινηματογραφικής δόξας, με τους κατοίκους και τους επισκέπτες να περιμένουν με αγωνία μια επίσημη εμφάνιση του σταρ που θα επιβεβαιώσει –ή θα διαψεύσει– τις φήμες.