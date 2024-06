Ο Μπεν Άφλεκ πυροδότησε ξανά φήμες για επανασύνδεση με την Τζένιφερ Λόπεζ, αφού εμφανίστηκε πρόσφατα φορώντας ξανά τη βέρα του γάμου τους. Η κίνηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις προηγούμενες εμφανίσεις του, όπου είχε απαθανατιστεί χωρίς τη βέρα του.

Ειδικότερα, η επανεμφάνιση της βέρας έρχεται να αναστρέψει το κλίμα και να θρέψει τις ελπίδες των θαυμαστών για μια επανασύνδεση του διάσημου ζευγαριού, με πολλούς να ερμηνεύουν την κίνηση αυτή ως ένδειξη μετάνοιας από τον Άφλεκ, ο οποίος ίσως αντιλαμβάνεται ότι η απουσία της βέρας έστειλε ”λάθος μήνυμα”.

