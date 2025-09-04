Ανθή Βούλγαρη για Αλεξάνδρα Νίκα: «Καλό είναι να μην αναπαράγεται η είδηση, πριν το ανακοινώσει το ζευγάρι»

Η Ανθή Βούλγαρη τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με την αποκάλυψη της Αλεξάνδρας Νίκα για την πρόσφατη αποβολή της. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια υπογράμμισε την ανάγκη να μην αναπαράγονται ειδήσεις για εγκυμοσύνες πριν αυτές επιβεβαιωθούν επίσημα από το ζευγάρι, τονίζοντας ότι τέτοια θέματα είναι εξαιρετικά ευαίσθητα.

«Είναι κάτι πολύ προσωπικό που επέλεξε να μοιραστεί η Αλεξάνδρα. Εγώ θα το επικροτήσω, γιατί πολλές κοπέλες μπορεί να έχουν περάσει το ίδιο και να πάρουν δύναμη από αυτό», είπε αρχικά η Ανθή Βούλγαρη.

Στη συνέχεια, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος σχολίασε: «Η Αλεξάνδρα, έχω να παρατηρήσω, μιλάει πιο πολύ από τον Αργυρό. Για όλα τα θέματα».

«Είναι πιο εξωστρεφής η Αλεξάνδρα. Είδες που υπήρχαν οι φήμες για εγκυμοσύνη… Καλό είναι να μην αναπαράγεται η είδηση πριν το επιβεβαιώσει το ζευγάρι, πριν αποφασίσει η γυναίκα να το πει γιατί υπάρχουν και τα απρόβλεπτα, δυστυχώς», συμπλήρωσε η Ανθή Βούλγαρη.

Δείτε παρακάτω το βίντεο: