Ανδρέας Φουστάνος: Σπάνια βραδινή έξοδος με την σύντροφό του που είναι πλαστική χειρούργος (pics)

Μια σπάνια βραδινή έξοδο πραγματοποίησαν ο Ανδρέας Φουστάνος και η σύντροφός του, Ιωάννα Βασιλάκη, απολαμβάνοντας το μουσικό πρόγραμμα του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα στο νυχτερινό κέντρο NOX. Το ζευγάρι, το οποίο διατηρεί μια σχέση για πάνω από έναν χρόνο, κρατά συνήθως χαμηλούς τόνους, ωστόσο αυτή τη φορά πόζαρε χαλαρό και ευδιάθετο σε ένα από τα πρώτα τραπέζια.

Αναλυτικότερα, η Ιωάννα Βασιλάκη, η οποία είναι επίσης πλαστική χειρουργός, έκλεψε τις εντυπώσεις με την εμφάνισή της, επιλέγοντας ένα λευκό πουκάμισο με μαύρες λεπτομέρειες, μαύρο σορτς, σακάκι και διάφανο καλσόν, ολοκληρώνοντας το look με μαύρες γόβες και έντονο κόκκινο κραγιόν.

Από την πλευρά του, ο Ανδρέας Φουστάνος εμφανίστηκε κομψός, φορώντας γαλάζιο πουκάμισο, σκούρο σακάκι και παντελόνι.

Παρά τη μεγάλη διαφορά ηλικίας, που αγγίζει περίπου τα 30 χρόνια, οι δυο τους δείχνουν να έχουν μια πολύ σταθερή και αρμονική σχέση.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η αρχική γνωριμία τους πραγματοποιήθηκε μέσα από τον κοινό τους επαγγελματικό χώρο, αυτόν της πλαστικής χειρουργικής.