Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: «Είμαι μόνη μου, καλό είναι να μην υπάρχουν τοξικοί άντρες στη ζωή μας»

Σε δηλώσεις της στις τηλεοπτικές κάμερες, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου μίλησε ανοιχτά για τη νέα σελίδα στην προσωπική της ζωή, επιβεβαιώνοντας πως πλέον είναι μόνη της. Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας αναφέρθηκε στον χωρισμό της με ειλικρίνεια, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο κεφάλαιο των τοξικών σχέσεων και στον τρόπο που αυτές επηρεάζουν την ψυχολογία ενός ανθρώπου.

Όπως εξήγησε η ίδια, η απομάκρυνση από τοξικές συμπεριφορές είναι απαραίτητη, καθώς η αρνητική ενέργεια ενός τέτοιου συντρόφου μπορεί σταδιακά να σε παρασύρει και να αλλοιώσει τον ίδιο σου τον χαρακτήρα.

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου παραδέχτηκε πως η συνειδητοποίηση τέτοιων καταστάσεων έρχεται σε βάθος χρόνου, αλλά η απεμπλοκή από αυτές είναι μονόδρομος για την προσωπική ηρεμία.

Μάλιστα, δεν δίστασε να αποκαλύψει και πιο αυθόρμητες στιγμές του παρελθόντος της, παραδεχόμενη πως έχει τύχει να παρακολουθήσει σύντροφό της, μια κίνηση που σήμερα αντιμετωπίζει με διαφορετική ματιά.

«Είμαι μόνη μου, δεν το έκρυψα αλλά δεν το έχω προβάλλει και τόσο. Καλό είναι γενικά να μην υπάρχουν τοξικοί άντρες και τοξικές γυναίκες αντίστοιχα στη ζωή μας. Σε βάθος χρόνο το καταλαβαίνεις σίγουρα. Όταν είσαι με ένα άνθρωπο που είναι τοξικός, αργά ή γρήγορα το ρουφάς όλο αυτό, όλη αυτή την αρνητική ενέργεια και γίνεσαι κι εσύ έτσι», είπε αρχικά η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.

«Έχω παραλουθήσει σύντροφο, έχει συμβεί και αυτό. Μετά τον χωρισμό δεν κάνω block και unfollow, αυτά τα έκανα σε μικρότερη ηλικία, τότε ήμουν πιο παρορμητική. Αν υπάρξει επόμενος σύντροφος θα σβήσω τις φωτογραφίες που έχω τώρα. Έχω αφήσει κάποιες στο προφίλ μου, κάποιες που ήταν too much τις έχω κρύψει, τις έχω βάλει στην αρχειοθέτηση», συμπλήρωσε.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: