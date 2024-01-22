Τουρισμός για Όλους: Διπλή ΚΥΑ για πληρωμή ιδιοκτητών καταλυμάτων και τουριστικών γραφείων

Υπογράφηκαν από την αρμόδια υφυπουργό Τουρισμού Έλενα Ράπτη, τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαο Παπαθανάση, τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιο Πετραλιά και τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, οι δύο Κοινές Υπουργικές Απόφασεις (ΦΕΚ B 358/2024 και ΦΕΚ Β 201/2024) τροποποίησης της διαδικασίας καταβολής πληρωμών για τους παρόχους καταλυμάτων και τουριστικών γραφείων του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» των ετών 2020 και 2021.

Πλέον από 19-1-2024 οι πάροχοι, ιδιοκτήτες καταλυμάτων και τουριστικά γραφεία που δεν έχουν υποβάλει ακόμα οριστικοποιημένο αίτημα πληρωμής (αρχικό ή τροποποιητικό λόγω απόρριψης), θα υποβάλλουν τα αιτήματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] συνοδευόμενα από τα απαραίτητα για την πληρωμή τους δικαιολογητικά.

Tα δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή σαρωμένα αρχεία (σε μορφή PDF ή εικόνας) των πρωτότυπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης απαιτείται είτε η ψηφιακή υπογραφή του δικαιούχου είτε η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.

Υπόδειγμα της αίτησης πληρωμής βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του υπουργείου Τουρισμού.

Θα ακολουθήσει από τις υπηρεσίες του υπουργείου Τουρισμού η επεξεργασία και τη διασταύρωση των στοιχείων και έπειτα θα διενεργούνται οι αντίστοιχες καταβολές στους τραπεζικούς λογαριασμούς που δηλώθηκαν.

Σημειώνεται ότι με τον νέο φετινό σχεδιασμό του προγράμματος για το 2024, δεν απαιτούνται αιτήματα πληρωμών και εκκαθάρισης, αλλά εφαρμόζεται η άυλη χρεωστική κάρτα, που χορηγεί το πρόγραμμα και διευκολύνονται τόσο οι δικαιούχοι που μπορούν να την εξαργυρώσουν εντός ή εκτός πλατφόρμας, όσο και οι Έλληνες ξενοδόχοι, οι οποίοι πληρώνονται άμεσα κατά την εξαργύρωση.

Η υφυπουργός Τουρισμού, Έλενα Ράπτη αρμόδια για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» δήλωσε: «Στο υπουργείο Τουρισμού συνεχίζουμε φέτος την κυβερνητική προσπάθεια για έμπρακτη και στοχευμένη στήριξη των Ελλήνων πολιτών προχωρώντας στον επανασχεδιασμό του προγράμματος τουρισμός για όλους, με κοινωνικά χαρακτηριστικά, βελτιώνοντας το προς όφελος των δικαιούχων του, άλλα και του ελληνικού τουρισμού συνολικά. Προχωράμε σε τακτοποίηση των εκκρεμών θεμάτων πληρωμής του προγράμματος για τα έτη 2020-2021 επ’ ωφελεία της γρήγορης εκκαθάρισης και πληρωμής των παρόχων καταλυμάτων που συμμετείχαν σε αυτό τα προηγούμενα έτη.

Σημειώνεται ότι με τον τωρινό σχεδιασμό του προγράμματος για το 2024, εφαρμόζεται η άυλη χρεωστική κάρτα που χορηγεί το πρόγραμμα και διευκολύνουμε τόσο τους δικαιούχους που μπορούν να την εξαργυρώσουν εντός ή εκτός πλατφόρμας, όσο και τους Έλληνες ξενοδόχους, οι οποίοι πληρώνονται άμεσα και χωρίς αιτήματα πληρωμών και εκκαθάριση».

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου τόνισε: «Ως υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης βρισκόμαστε πάντα σε αγαστή συνεργασία με όλα τα υπουργεία, ώστε να συνδράμουμε σε κάθε project που απαιτείται η ψηφιακή συμβολή μας. Προς την κατεύθυνση αυτή και με το υπουργείο Τουρισμού φροντίζουμε σε αυτό το στάδιο του προγράμματος “Τουρισμός για Όλους”, ώστε το σύνολο των διαδικασιών να παρέχονται με διαφάνεια και χωρίς περιττή γραφειοκρατία».

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε: «Η χάραξη πολιτικών με κοινωνικό πρόσημο και η στήριξη του τουρισμού και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται γύρω από αυτόν, αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη της στρατηγικής επιλογής της κυβέρνησης να συνδυάζει την οικονομική συνέπεια, τη διευκόλυνση των γραφειοκρατικών διαδικασιών με την κοινωνική συνοχή».

