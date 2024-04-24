Στα ύψη το ενδιαφέρον για το 30ετές ομόλογο – Πάνω από 28 δισ. οι προσφορές

Αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφεται για την έκδοση του νέου 30ετούς ομολόγου, καθώς οι προσφορές ξεπερνούν τα 28 δισ. ευρώ, με το επιτόκιο να υποχωρεί στο 4,25% από 4,3% που ήταν αρχικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την τελευταία φορά που το Ελληνικό Δημόσιο είχε δανειστεί μέσω 30ετούς ομολόγου ήταν το 2021, ενώ η τελευταία έξοδος του Δημοσίου στις αγορές με την έκδοση ομολόγων ήταν τον περασμένο Ιανουάριο όταν είχε αντλήσει 4 δισ. ευρώ, ενώ είχε συγκεντρώσει προσφορές ύψους 35 δισ. ευρώ. Συνολικά στοχεύει σε δανεισμό 10 δισ. ευρώ για ολόκληρο το έτος. Το μέγεθος της νέας έκδοσης του 30ετούς ομολόγου εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται στα 2 έως 3 δισ. ευρώ.

Η νέα έξοδος του Δημοσίου στις αγορές με μία τόσο μακροχρόνια έκδοση διευκολύνεται μετά την πρόσφατη αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας -στην κατηγορία θετικές – από τον οίκο αξιολόγησης Standard & Poor’s.

Υπενθυμίζεται ότι όλες οι εταιρείες αξιολόγησης με εξαίρεση τη Moody’s Ratings επανέφεραν την Ελλάδα στη ζώνη επενδυτικής βαθμίδας πέρυσι, μια θέση που χάθηκε το 2010 όταν ξεκίνησε η κρίση χρέους. Η S&P Global Ratings αύξησε τις προοπτικές της Ελλάδας σε θετικές από σταθερές την Παρασκευή, λόγω των προσδοκιών ότι η συνέχιση της αυστηρής δημοσιονομικής πολιτικής θα μειώσει αναλογικά πολύ περισσότερο το Δημόσιο Χρέος της Ελλάδος, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας θα παραμείνει υψηλότερος από εκείνον των άλλων χωρών της ευρωζώνης.

Διαχειριστές της νέας κοινοπρακτικής έκδοσης είναι οι τράπεζες ΒNP Paribas SA, Bank of America Corp., Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. και Τράπεζα Πειραιώς SA.

