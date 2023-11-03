Σκυλακάκης για επιδότηση θέρμανσης με ηλεκτρικό ρεύμα: Ο καταναλωτής θα τη βλέπει ως έκπτωση στον λογαριασμό του

Τα μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την επιδότηση για όσους θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα παρουσίασε στο “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1 με τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Μαρία Αναστασοπούλου ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), Θόδωρος Σκυλακάκης, τονίζοντας πως “οι επιδοτήσεις θα συνεχιστούν για τους ευάλωτους και πως τα τιμολόγια Α και Β είναι πλήρως καλυμμένα από την κυβέρνηση”.

Συγκεκριμένα, εισάγονται νέα τιμολόγια για καταναλωτές, οικιακούς και μη. Οι προμηθευτές, το αργότερο την 1η Δεκεμβρίου του 2023, οφείλουν να ενημερώσουν για τα νέα τιμολόγια. Όπως τόνισε ο Υπουργός “αυτά θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και έως τον Μάρτιο”.

“Οι καταναλωτές θα μπορούν οποτεδήποτε και αζημίως να επιλέγουν διαφορετικό τιμολόγιο” επεσήμανε μεταξύ άλλων ο κ. Σκυλακάκης.

Τα τέσσερα τιμολόγια

Όπως ανέφερε ο Υπουργός θα υπάρχουν τέσσερα είδη τιμολογίων, για τα οποία θα ισχύουν τα παρακάτω:

Μπλε: σταθερά

Είναι τα τιμολόγια ορισμένου χρόνου, με σταθερή τιμή χρέωσης για όλη την περίοδο της σύμβασης.

Πράσινα: ειδικό τιμολόγιο κοινό για όλους τους παρόχους

Την 1η Ιανουαρίου του 2024 όλοι οι καταναλωτές που δεν θα έχουν επιλέξει διαφορετικό τιμολόγιο θα μεταπέσουν στο ειδικό του εκάστοτε προμηθευτή, το οποίο είναι ομοιόμορφο για όλους τους παρόχους και διευκολύνει έτσι τη σύγκριση των τιμών μεταξύ προμηθευτών και τη διαφανή και απλοποιημένη πληροφορία των καταναλωτών για τις τιμές των προμηθευτών. Την 1η κάθε μήνα, η τιμή χρέωσης θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του εκάστοτε προμηθευτή και θα κοινοποιείται στην ΡΑΑΕΥ.

Κίτρινα: κυμαινόμενα

Είναι τα τιμολόγια, τα οποία είναι συνδεδεμένα με την τιμή της χονδρεμπορικής στο Χρηματιστήριο ενέργειας. Τα εν λόγω τιμολόγια διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: i. με τιμολόγηση ex ante (εκ των προτέρων) και ii. με τιμολόγηση ex post (εκ των υστέρων).

Πορτοκαλί: δυναμικά

Αφορούν στη δυνατότητα δυναμικής τιμολόγησης, με βάση τις τιμές της αγοράς. Προϋπόθεση για την επιλογή αυτών των τιμολογίων συνιστά η λειτουργία έξυπνου τηλεμετρούμενου μετρητή στην παροχή των καταναλωτών.

Ο κ. Σκυλακάκης είπε πως “από το μέτρο θα ωφεληθούν 1,2 εκατ. καταναλωτές. Η χορήγηση της ενίσχυσης θα γίνεται βάσει των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων που ισχύουν για το επίδομα θέρμανσης πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων πηγών, ενώ θα εξαιρούνται από τη χορήγηση όσοι λαμβάνουν, το ανωτέρω επίδομα θέρμανσης. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ «myΘέρμανση»”.

Ο Υπουργός Ενέργειας τόνισε πως το ποσό θα είναι “60 ευρώ το μήνα (όσο είναι και για το επίδομα θέρμανσης) η οποία θα πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή βαθμοημερών, ανάλογα με την περιοχή (ορεινή, πεδινή κλπ.) Το ελάχιστο ποσό επιδότησης είναι 45 ευρώ το μήνα και το μέγιστο 480 ευρώ ενώ το συνολικό κόστος είναι 120 εκατ. Ευρώ. Η επιδότηση θα πηγαίνει στον πάροχο και ο καταναλωτής θα το βλέπει ως έκπτωση στον λογαριασμό του”.

“Η παρέμβαση αυτή θα περιορίσει τις ρευματοκλοπές ενώ υπάρχει πλέον διαφάνεια χωρίς τις δεκάδες κατηγορίες τιμολογίων που υπήρχαν παλαιότερα” είπε ο κ. Σκυλακάκης