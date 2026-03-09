Πλησιάζει τα 120 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο – Συνεδριάζουν εκτάκτως οι ΥΠΟΙΚ της G7, τι εξετάζουν

Έντονες αναταράξεις στις αγορές και διεθνή ανησυχία προκαλεί η εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου, λόγω της κλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί είναι ότι η τιμή του πετρελαίου εκτινάχθηκε σε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από το καλοκαίρι του 2022, όταν μαινόταν ο πόλεμος στην Ουκρανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τιμή του αμερικανικού αργού WTI κατέγραψε άνοδο περίπου 30%, ενώ το Brent ενισχύθηκε κατά περίπου 27%, με τις δύο βασικές διεθνείς τιμές αναφοράς να ξεπερνούν πλέον τα 116 δολάρια το βαρέλι.

Το Brent σημείωσε άνοδο που έφτασε έως και 29%, αγγίζοντας τα 119,50 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας το μεγαλύτερο ενδοσυνεδριακό άλμα από το 2020. Αντίστοιχα, το αμερικανικό West Texas Intermediate ενισχύθηκε έως και 31%.

Οι εξελίξεις αυτές αποδίδονται κυρίως στον πανικό που επικρατεί στις αγορές λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και του ουσιαστικού αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ.

Εν τω μεταξύ, λίγο αφότου το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 100 δολάρια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social δήλωσε πως μια αύξηση «στις βραχυπρόθεσμες τιμές πετρελαίου» είναι ένα «πολύ μικρό τίμημα» για την καταστροφή της πυρηνικής απειλής του Ιράν. «Μόνο ανόητοι θα σκέφτονταν διαφορετικά!», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Το σοκ στην αγορά πετρελαίου αποτυπώθηκε άμεσα και στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Στο Τόκιο, ο δείκτης Nikkei υποχωρούσε πάνω από 6%, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix κατέγραφε απώλειες άνω του 5%.

Παρόμοια εικόνα και στη Σεούλ, όπου ο δείκτης Kospi σημείωνε πτώση σχεδόν 6,5%, σε μια ένδειξη ότι οι επενδυτές ανησυχούν για μια νέα παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έκτακτη σύσκεψη των ΥΠΟΙΚ της G7

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, οι υπουργοί Οικονομικών της G7 πρόκειται να εξετάσουν το ενδεχόμενο μιας κοινής απελευθέρωσης πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα, σε συντονισμό με την Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας (ΙΕΑ).

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, επικαλούμενο πηγές με γνώση των συζητήσεων, οι ΥΠΟΙΚ της G7 πραγματοποιούν στις 8:30 το πρωί (ώρα Νέας Υόρκης0 έκτακτη τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα στις 8:30 το πρωί ώρα Νέας Υόρκης, (15:30 ώρα Ελλάδας), προκειμένου να εξετάσουν την πιθανότητα μιας συντονισμένης παρέμβασης στην αγορά ενέργειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τρεις χώρες της G7 -μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες- έχουν ήδη εκφράσει υποστήριξη προς τη στρατηγική αυτή.

Το ενεργειακό σοκ και στο Eurogroup

Οι κρίσιμες εξελίξεις στις αγορές ενέργειας και οι τεράστιες επιπτώσεις τους στην οικονομία της ευρωζώνης, θα βρεθούν σήμερα Δευτέρα και στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Eurogroup στις Βρυξέλλες, που θα πραγματοποιηθεί μετά την τηλεδιάσκεψη της G7.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις συζητήσεις των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης θα κυριαρχήσει η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή που ήδη προκαλεί αναταράξεις στις διεθνείς αγορές.

Το Eurogroup θα εξετάσει τις επιπτώσεις στις τιμές της ενέργειας και στον πληθωρισμό, καθώς και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ευρωπαϊκών οικονομιών, σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις Βρυξέλλες εκτός από τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη, βρίσκεται και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, ο οποίος εκπροσωπεί την Ελλάδα στις συνεδριάσεις του Eurogroup.