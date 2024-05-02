Παιδικές κατασκηνώσεις: Ποιους αφορά – Τι είπε ο διοικητής της ΔΥΠΑ

Άνοιξε η πλατφόρμα της ΔΥΠΑ για τις παιδικές κατασκηνώσεις.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον διοικητή της ΔΥΠΑ, Σπύρο Πρωτοψάλτη, 70.000 παιδιά θα πάνε φέτος κατασκήνωση.

“Είναι ένα πρόγραμμα πολύ καλό που το τρέχουμε εδώ και χρόνια και πάει πολύ καλά. Αυτή η πλατφόρμα είναι πολύ εύκολη. Αφορά διακοπές για 15 μέρες, αλλά στη Θεσσαλία και στη Βόρεια Εύβοια η διαμονή είναι διπλάσια ακριβώς επειδή θέλουμε να στηριχτούν αυτές οι περιοχές. Αφορά παιδιά 6 έως 16 ετών. Το πρόγραμμα ξεκινάει στις 15 Ιουνίου και τελειώνει στις 10 Σεπτεμβρίου. Για παιδιά με αναπηρία πάνω από 50% διαρκεί έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Το μόνο που έχουν να κάνουν οι γονείς είναι να πάνε να κάνουν την αίτηση η οποία θα λήξει την Κυριακή 12 Μαΐου το βράδυ” εξήγησε στην ΕΡΤ.

Σημειώνεται πως αίτηση μπορούν να υποβάλλουν όλοι οι μισθωτοί εκτός από τους μόνιμους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα. “Όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, συν όσοι έχουν σχέση ιδιωτικού τομέα στο Δημόσιο και δουλεύουν στο Δημόσιο και επίσης όσοι είναι άνεργοι πάνω από τρεις μήνες, μπορούν να κάνουν αίτηση” τόνισε.

“Αν έχεις εισόδημα πάνω από 30.000 ευρώ δεν μπορείς να συμμετάσχεις στο πρόγραμμα και υπάρχουν κάποια άλλα εισοδηματικά κριτήρια για τους μακροχρόνια ανέργους” εξήγησε.

