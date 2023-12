Από το 2017 η Παπαστράτος, μια από τις πιο επιτυχημένες ελληνικές εταιρείες και ισχυρός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας εν γένει, υλοποιεί τον εταιρικό της μετασχηματισμό μειώνοντας διαρκώς το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Για την Παπαστράτος η ανάπτυξη της «έξυπνης» και «πράσινης» βιομηχανίας είναι απότοκο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης. Μια στρατηγική που μετουσιώνεται σε πράξεις.

Επενδύσεις 700 εκατ. ευρώ στην καινοτομία και περισσότερες από 1.000 προσλήψεις

Μέσα στα έξι αυτά χρόνια, η Παπαστράτος έχει επενδύσει 700 εκατομμύρια ευρώ στην καινοτομία, με άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία και την οικονομία της χώρας, αποτελώντας τη μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που παράγει εναλλακτικά προϊόντα καπνού μειωμένου κινδύνου και δημιουργώντας ένα δυναμικό εξαγωγών 300 εκατομμυρίων ευρώ για τη χώρα. Πράξεις όμως σημαίνει και προσλήψεις και η Παπαστράτος έχει προχωρήσει ήδη σε περισσότερες από 1.000 προσλήψεις, σε πληθώρα ειδικοτήτων και με μοναδικές ευκαιρίες προσωπικής ανέλιξης.

Η ανάπτυξη ενός σύγχρονου “megaplant” με συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς στόχους

Το μίγμα ανθρώπινων ικανοτήτων και προηγμένων εγκαταστάσεων αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας. Η ανάπτυξη ενός «πράσινου» και σύγχρονου “megaplant”, με συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς στόχους, βρίσκεται σε εξέλιξη και έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουν επενδυθεί 2 εκατομμύρια δολάρια με στόχο τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2025, ενώ από το 2020 η εταιρεία έχει δεσμευθεί τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού ανά μονάδα προϊόντος κατά 20% σε βάθος πενταετίας -μια δέσμευση που κατάφερε να κάνει πράξη μέσα σε δυόμισι μόλις χρόνια. Τέλος, από το 2017 η Παπαστράτος προμηθεύεται το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η μεγαλύτερη «πράσινη» επένδυση στην ιστορία της Παπαστράτος

Με τα παραπάνω δεδομένα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος, Γιώργος Μαργώνης, ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη «πράσινη» επένδυση στην ιστορία της Παπαστράτος, συνολικού ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο της παρουσίας του στο ετήσιο Οικονομικό Συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Η στρατηγική αυτή επένδυση, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τους πρώτους μήνες του 2025, εντάσσεται στο πρόγραμμα Zero Carbon Tech της μητρικής εταιρείας Philip Morris International (PMI) και στοχεύει στη μείωση κατά 30% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα του εργοστασίου της Παπαστράτος μέχρι το 2025.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εταιρείας, μέχρι τις αρχές του 2025 θα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις οροφές του εργοστασίου, αντλιών θερμότητας, καθώς και – βιομηχανικού τύπου – ηλεκτρικού μπόιλερ. Με την ενεργειακή αναβάθμιση του εργοστασίου της, η Παπαστράτος θα επιτύχει μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και κάλυψη σημαντικού μέρους των ενεργειακών της αναγκών χωρίς την απαίτηση ορυκτών καυσίμων ως πρώτες ύλες.

Το πρόγραμμα Zero Carbon Tech της Philip Morris International

Στο πλαίσιο του προγράμματος Zero Carbon Tech η Philip Morris International θα επενδύσει συνολικά 120 εκατομμύρια ευρώ στα εργοστάσιά της, προσεγγίζοντας ακόμη περισσότερο την πραγμάτωση του στρατηγικού της οράματος για τη βιώσιμη Βιομηχανία του Μέλλοντος (Manufacturing of the Future). Το εργοστάσιο της Παπαστράτος είναι ένα από τα πρώτα που θα υλοποιήσουν αυτή την επένδυση, πιστοποιώντας τον κομβικής σημασίας ρόλο της Παπαστράτος στον στρατηγικό σχεδιασμό της PMI. Σημαντική συνεισφορά στην υλοποίηση της νέας «πράσινης» επένδυσης έχει η ομάδα του Εργαστηρίου Θερμικών Διεργασιών της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με την τεχνογνωσία και την υψηλού επιπέδου τεχνική καθοδήγηση που παρείχε.

Ο Γιώργος Μαργώνης, Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος, στο πλαίσιο της τοποθέτησής του στο ετήσιο Οικονομικό Συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου ανέδειξε τη σημασία της νέας μεγάλης «πράσινης» επένδυσης για την στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Σήμερα, η Παπαστράτος κάνει ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα στη διαδρομή της προς την υλοποίηση της “Βιομηχανίας του Μέλλοντος”».

