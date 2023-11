Η 28η διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP28), που θα διεξαχθεί στο Ντουμπάι από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου 2023 είναι προ των πυλών και όλοι αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τον τρόπο με τον οποίο η παγκόσμια κοινότητα, συγκεκριμένα κράτη αλλά και ο επιχειρηματικός κόσμος θα ανταποκριθούν στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης που καθίσταται πλέον όλο και περισσότερο ορατή.

Κυρίως η ΕΕ αλλά και συγκεκριμένα κράτη που πρωτοπορούν στον αγώνα για την κλιματική κρίση τονίζουν ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί σημαντικά η παγκόσμια προσπάθεια για το κλίμα, ώστε να παραμείνει εφικτός ο στόχος των 1,5 °C, σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού. Τονίζουν ότι οι δεσμεύσεις ή πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί δεν επαρκούν αυτή τη στιγμή ώστε να επιτευχθεί ο στόχος και επισημαίνουν ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει να προσπαθήσουν περισσότερο, δείχνοντας συγκεκριμένα κράτη ή και κλάδους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κλάδος των αερομεταφορών βρίσκεται εκεί για να αναδείξει τις δράσεις που έχουν αναληφθεί συλλογικά αλλά και τα προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν στις αεροπορικές, τα αεροδρόμια και συνολικά την αλυσίδα αξίας των αερομεταφορών εμποδίζοντας ή αποτελώντας ανάσχεση στις προσπάθειες που καταβάλουν.

Υπενθυμίζεται ότι το 2021, ο αεροπορικός κλάδος (μέσω της ΙΑΤΑ) αλλά και οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως δεσμεύτηκαν ότι θα εργαστούν εντατικά για να πετύχουν μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050, αξιοποιώντας, κυρίως, 1ον εργαλεία βελτιστοποίησης της επιχειρησιακής λειτουργίας τους, 2ον βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα (SAF) και 3ον επενδύοντας στην καινοτομία για την ταχύτατη παραγωγή τεχνολογικών λύσεων που θα κάνουν πράξη νωρίτερα τις πραγματικά βιώσιμες μεταφορές.

Με αυτή τη στόχευση κινείται και η μεγαλύτερη ελληνική αεροπορική εταιρεία η AEGEAN η οποία εδώ και χρόνια έχει θέσει στο επίκεντρο των προσπαθειών της, την προσπάθεια για προστασία του περιβάλλοντος, αναλαμβάνοντας δράσεις και αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες για την προστασία του, καθώς και τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

Νέος στόλος

Η ανανέωση του στόλου της AEGEAN αποτελεί, εκτός από τη μεγαλύτερη οικονομική επένδυση για την εταιρεία, αλλά και το σύνολο του κλάδου και τη μεγαλύτερη φιλοπεριβαλλοντική δράση της, καθώς μειώνει σημαντικά το ανθρακικό αποτύπωμα από τη δραστηριότητά της. Τα νέα αεροσκάφη εξασφαλίζουν 19-23% χαμηλότερο αποτύπωμα CO 2 , σε σχέση με τα προηγούμενης γενιάς Airbus και έως 50% χαμηλότερο αποτύπωμα CO 2 από τα πρώτα και τότε νέα αεροσκάφη της εταιρείας το 1999, ενώ τα νέα ATR υπολογίζεται να έχουν από 25 έως 30% χαμηλότερο αποτύπωμα CO 2 , σε σχέση με τα Q400. Έτσι, η εταιρεία κατάφερε το 2022 να μειώσει τις εκπομπές CO 2 ανά χιλιομετρική θέση σε σχέση με το 2019, κατά 9%, ενώσω η πτητική δραστηριότητα και το δίκτυο της μεγεθύνονταν. Σε αυτό συνέβαλλαν σημαντικά τόσο η εξελισσόμενη επένδυση στο νέο στόλο Airbus A320 και A321 neo, όσο και η καθολική αντικατάσταση του ελικοφόρου στόλου (turboprop) με ATR 42 & 72-600, που ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια του 2022, καθώς και η χρήση SAF (Sustainable Aviation Fuels).

Πρόγραμμα χρήσης SAF (Sustainable Aviation Fuels)

Η AEGEAN είναι η πρώτη αεροπορική εταιρεία που πραγματοποίησε πτήση με μείγμα SAF στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2021, ενώ από τον Ιούλιο του 2022 ξεκίνησε ήδη να πραγματοποιεί το πρώτο και μοναδικό πρόγραμμα στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα στην Ευρώπη συστηματικής χρήσης SAF, για όλες τις πτήσεις της που αναχωρούν από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Ενώ την προσεχή περίοδο, θα επεκτείνει το πρόγραμμα ανεφοδιασμού των αεροσκαφών της με SAF και από άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια.

Έτσι, παρόλο που η αδυναμία παραγωγής SAF σε επαρκείς ποσότητες, η έλλειψη υποδομών για την αποθήκευση και διανομή τους και το αυξημένο κόστος τους σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα, παρεμποδίζουν τη γενικευμένη εφαρμογή τους, η AEGEAN τοποθετείται εγκαίρως και αποφασιστικά απέναντι στις προκλήσεις της νέας εποχής των αερομεταφορών αναζητώντας λύσεις και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις, για να ακολουθήσει και ο υπόλοιπος κλάδος στην Ελλάδα.

Πράσινο hangar

Οι «πράσινες» δράσεις της εταιρείας επεκτείνονται και σε άλλους τομείς της δραστηριότητας της, καθώς η AEGEAN δημιουργεί μια νέα τεχνική βάση και την εφοδιάζει ενεργειακά με πράσινη ενέργεια. Στο κέλυφος των κτηρίων της νέας τεχνικής βάσης (έκτασης 35.000 m2) θα εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά πάνελ, 3 MW ισχύος, με σκοπό να καλυφθούν εξ ολοκλήρου οι ενεργειακές ανάγκες και να δημιουργηθεί ένα από τα πρώτα «πράσινα» hangar στην Ευρώπη, μέσα σε ένα από τα πλέον «πράσινα» αεροδρόμια της Ευρώπης. Έτσι, δημιουργείται ένα περιβαλλοντικά βιώσιμο οικοσύστημα για τις αερομεταφορές στη χώρα και δείχνει το δρόμο για τις βιώσιμες επενδύσεις στον κλάδο.

Αυτές είναι μόνο κάποιες από τις ενέργειες της AEGEAN, που συμβάλλουν στη συστηματική μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, ενώ πλαισιώνονται και από άλλες μεγάλες ή και πιο μικρές, αλλά το ίδιο ουσιαστικές. Το πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος που εφαρμόζει περιλαμβάνει την υπεύθυνη διαχείριση των αποβλήτων της, δράσεις ανακύκλωσης κατά τις πτήσεις, στα lounges ή στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, ορθή διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, upcycling (πρόγραμμα αξιοποίησης πλεονάζοντος υλικού – φθαρμένες στολές πληρωμάτων, σωσίβια, μοκέτες, ζώνες ασφαλείας), ελαχιστοποίηση κατανάλωσης νερού και ενέργειας, μείωσης θορύβου, κ.α., ενώ λαμβάνοντας καθοδήγηση από την Επιτροπή Βιωσιμότητας που διαθέτει το Διοικητικό της Συμβούλιο, σχεδιάζει και άλλες ενέργειες στο άμεσο μέλλον.

Ο στόχος για μηδενικό αποτύπωμα έως το 2050 απαιτεί δέσμευση, συνεργασία και διαμοιρασμό αξίας σε όλα τα επίπεδα και η AEGEAN εργάζεται εντατικά προς αυτή την κατεύθυνση.

