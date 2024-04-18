Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδο σημειώνουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών
Οι μετοχές βιομηχανικών ομίλων προσφέρουν στήριξη στον γενικό δείκτη
Άνοδο σημείωσαν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τις μετοχές βιομηχανικών ομίλων να προσφέρουν στήριξη στον γενικό δείκτη μετά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα της ABB.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,2% στις 10:17 ώρα Ελλάδας.
Ο βιομηχανικός κλάδος έδινε τη μεγαλύτερη ώθηση με άνοδο 0,7%, μετά το άλμα κατά σχεδόν 6% της μετοχής της ελβετικής ABB ύστερα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου.
Ισραήλ-Ιράν: Ο Νετανιάχου δεν πάτησε ακόμη τη σκανδάλη λόγω Μπάιντεν
Καιρός: Ραγδαία επιδείνωση από αύριο -Πού θα χτυπήσει ο «πολικός αεροχείμαρρος»
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις