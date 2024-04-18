Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδο σημειώνουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Άνοδο σημείωσαν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τις μετοχές βιομηχανικών ομίλων να προσφέρουν στήριξη στον γενικό δείκτη μετά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα της ABB.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,2% στις 10:17 ώρα Ελλάδας.

Ο βιομηχανικός κλάδος έδινε τη μεγαλύτερη ώθηση με άνοδο 0,7%, μετά το άλμα κατά σχεδόν 6% της μετοχής της ελβετικής ABB ύστερα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου.

