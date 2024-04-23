Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδο καταγράφουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Χάρη στον τεχνολογικό κλάδο

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδο καταγράφουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών
DEBATER NEWSROOM

Άνοδο στα υψηλότερα επίπεδα τουλάχιστον της τελευταίας εβδομάδας κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, χάρη στον τεχνολογικό κλάδο.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,6% στις 10:12 ώρα Ελλάδας, χάρη στο άλμα σχεδόν κατά 2% των μετοχών τεχνολογίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην άνοδο του τεχνολογικού κλάδου συνέβαλε η ενίσχυση κατά 4,6% της μετοχής της γερμανικής εταιρίας SAP μετά την ανακοίνωση των τριμηνιαίων οικονομικών της αποτελεσμάτων.

Ο βρετανικός δείκτης FTSE 100, που περιλαμβάνει κυρίως εξαγωγικές εταιρίες, ενισχύθηκε κατά 0,6% σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, χάρη στην αδύναμη λίρα και τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα εταιριών.

Ειδήσεις σήμερα:

Σε εξέλιξη μεγάλη φωτιά στη Σούδα Χανίων – Ήχησε το 112 και εκκενώνεται ο Ναύσταθμος

Ο Μητσοτάκης κλείνει τους λογαριασμούς με τη… δεξιά του Κυρίου

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ