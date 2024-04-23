Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδο καταγράφουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Άνοδο στα υψηλότερα επίπεδα τουλάχιστον της τελευταίας εβδομάδας κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, χάρη στον τεχνολογικό κλάδο.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,6% στις 10:12 ώρα Ελλάδας, χάρη στο άλμα σχεδόν κατά 2% των μετοχών τεχνολογίας.

Στην άνοδο του τεχνολογικού κλάδου συνέβαλε η ενίσχυση κατά 4,6% της μετοχής της γερμανικής εταιρίας SAP μετά την ανακοίνωση των τριμηνιαίων οικονομικών της αποτελεσμάτων.

Ο βρετανικός δείκτης FTSE 100, που περιλαμβάνει κυρίως εξαγωγικές εταιρίες, ενισχύθηκε κατά 0,6% σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, χάρη στην αδύναμη λίρα και τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα εταιριών.

