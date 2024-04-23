Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδο καταγράφουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών
Χάρη στον τεχνολογικό κλάδο
Άνοδο στα υψηλότερα επίπεδα τουλάχιστον της τελευταίας εβδομάδας κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, χάρη στον τεχνολογικό κλάδο.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,6% στις 10:12 ώρα Ελλάδας, χάρη στο άλμα σχεδόν κατά 2% των μετοχών τεχνολογίας.
Στην άνοδο του τεχνολογικού κλάδου συνέβαλε η ενίσχυση κατά 4,6% της μετοχής της γερμανικής εταιρίας SAP μετά την ανακοίνωση των τριμηνιαίων οικονομικών της αποτελεσμάτων.
Ο βρετανικός δείκτης FTSE 100, που περιλαμβάνει κυρίως εξαγωγικές εταιρίες, ενισχύθηκε κατά 0,6% σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, χάρη στην αδύναμη λίρα και τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα εταιριών.
