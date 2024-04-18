Ελλάκτωρ: Στα 116 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες το 2023

Στα 242,2 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου Ελλάκτωρ το 2023 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες σημειώνοντας αύξηση 46% σε σχέση με το 2022, με περιθώριο EBITDA 63%.

Τα κέρδη προ φόρων (ΚΠΦ) ανήλθαν στα 143,6 εκατ. ευρώ έναντι 28,8 εκατ. ευρώ το 2022, σημειώνοντας αύξηση +400%. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 116 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,6 εκατ. ευρώ πέρυσι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Όμιλος παρουσίασε θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές ύψους 73,5 εκατ. ευρώ και καθαρή ρευστότητα 308 εκατ. ευρώ στις 31.12.2023 έναντι 152 εκατ. ευρώ στις 31.12.2022. Τα ταμειακά διαθέσιμα και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού του Ομίλου ανήλθαν σε 521 εκατ. ευρώ στις 31.12.2023 έναντι 364 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2022. Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων ανήλθε στα 975 εκατ. ευρώ ήτοι 2,80 ευρώ ανά μετοχή.

Τα ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους μετόχους της πλειοψηφίας ανήλθαν σε 897 εκατ. ευρώ, ήτοι 2,57 ευρώ ανά μετοχή.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα του Ομίλου Ελλάκτωρ συμπεριλαμβνομένων των διακοπεισών δραστηριοτήτων (περιλαμβάνουν την ΑΚΤΩΡ μέχρι 07.11.2023, ημερομηνία έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πώλησης του συνόλου των μετοχών της εταιρείας) οι συνολικές πωλήσεις ανήλθαν στα 808,5 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 23% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι (1.043,5 εκατ. ευρώ). Η μείωση οφείλεται στην μείωση των εσόδων του κλάδου του περιβάλλοντος και στην μη ενσωμάτωση του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), η πώληση του οποίου ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2022.

Το συνολικό EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 229 εκατ. ευρώ ενώ το 2022 το συνολικό EBITDA διαμορφώθηκε σε 239,2 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά κέρδη προ φόρων (ΚΠΦ) του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 116,3 εκατ. ευρώ έναντι ΚΠΦ 67,7 εκατ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση σε ετήσια βάση 72%.

Τα καθαρά κέρδη του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 85,2 εκατ. ευρώ έναντι 21,2 εκατ. ευρώ πέρυσι, (μετά τα αποτελέσματα της πώλησης των κλάδων Κατασκευής/Α.Π.Ε διαμορφώθηκαν σε 80,1 εκατ. ευρώ έναντι 518,6 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα).

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του 2023, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Ευθύμιος Μπουλούτας ανέφερε: «Το 2023 σηματοδότησε μια καθοριστική χρονιά για τον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, με συνολικά καθαρά κέρδη από Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες 116 εκατ. ευρώ, με την καθαρή και λειτουργική κερδοφορία να βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 10 ετών. Η σημαντική αυτή κερδοφορία ήταν το προϊόν της λειτουργικής αναδιάρθρωσης και της ενεργητικής διαχείρισης των στοιχείων ενεργητικού του Ομίλου. Ο Όμιλος εστιάζει πλέον στην κερδοφόρα ανάπτυξη των Συνεχιζόμενων Δραστηριοτήτων του, με έμφαση στη δημιουργία σταθερών και προβλέψιμων ταμειακών ροών. Στη διάρκεια του 2023 υλοποιήθηκαν δύο σημαντικού ύψους συναλλαγές πώλησης, της ΑΚΤΩΡ και του εμπορικού κέντρου Smart Park. Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου προχωρήσαμε σε πώληση του εναπομείναντος 25% της δραστηριότητας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας προς την Motor Oil, γεγονότα που οδήγησαν σε σημαντική αύξηση της ρευστότητας του Ομίλου που σήμερα υπερβαίνει τα 700 εκατ. ευρώ. Με βασικό σύμμαχο την εξαιρετική ποιότητα και τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού μας και την ρευστότητα του Ομίλου είμαστε έτοιμοι να πρωταγωνιστήσουμε την επόμενη ημέρα με γνώμονα το συμφέρον των μετόχων μας, των εργαζομένων μας και της ελληνικής κοινωνίας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδήσεις σήμερα:

Ισραήλ-Ιράν: Ο Νετανιάχου δεν πάτησε ακόμη τη σκανδάλη λόγω Μπάιντεν

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καιρός: Ραγδαία επιδείνωση από αύριο -Πού θα χτυπήσει ο «πολικός αεροχείμαρρος»