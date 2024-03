Αισθητή άνοδο καταγράφει η Ελλάδα στο επιχειρηματικό περιβάλλον μεταξύ 82 χωρών, όπως σημειώνει η τελευταία έκθεση του Economist Intelligence Unit, που είναι το ερευνητικό σκέλος του Economist.

Ειδικότερα, τα στοιχεία αναδημοσίευσε σε ανάρτησή του στο Χ και ο οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης.

Ο Economist κάνει ειδική αναφορά στη χώρα μας, που καταγράφει άνοδο 28 θέσεων, καθώς από τη θέση 62 την περίοδο 2014-2018, κατά τη διακυβέρνηση της φιλοεπιχειρηματικής, όπως τη χαρακτηρίζει, κυβέρνησης της ΝΔ, βρίσκεται στη έση 34, καταγράφοντας άνοδο 28 θέσεων.

«Η Ελλάδα παρουσιάζει τη μεγαλύτερη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στο δείκτη μας κατά την περίοδο αυτή. Αυτό αντικατοπτρίζει τον αντίκτυπο μιας φιλοεπιχειρηματικής κυβέρνησης υπό την ηγεσία της ΝΔ, η οποία διανύει τώρα τη δεύτερη θητεία της, και η οποία προχώρησε σε μεταρρυθμίσεις, μείωσε τους φόρους και ενίσχυσε την επιχειρηματική εμπιστοσύνη», υπογραμμίζει ο Economist.

Η κατάταξη έρχεται μετά από αξιολόγηση 91 δεικτών, που μετρούν την ελκυστικότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε 82 χώρες και εδάφη. «Η Σιγκαπούρη βρέθηκε στην κορυφή της τελευταίας κατάταξης και η βαθμολογία της Ελλάδας βελτιώθηκε σε σχέση με την τελευταία φορά, αντανακλώντας τις φιλοεπιχειρηματικές μεταρρυθμίσεις, τις μειώσεις φόρων και την αυξημένη επιχειρηματική εμπιστοσύνη» επισημαίνει ο Economist.

Just in! Greece sees the biggest improvement in the business environment amongst 82 countries according to the latest Economist Intelligence Unit report @TheEIU pic.twitter.com/470xvQNWLJ