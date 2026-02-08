Δώρο Πάσχα: Πότε καταβάλλεται – Πώς υπολογίζεται το ποσό

Το Δώρο Πάσχα για το 2026 αναμένεται να καταβληθεί μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου, με τους εργοδότες στον ιδιωτικό τομέα να έχουν αυτή την ημερομηνία ως προθεσμία.

Ωστόσο, αρκετοί εργοδότες επιλέγουν να το πληρώσουν νωρίτερα προκειμένου οι εργαζόμενοι να μπορέσουν να καλύψουν τρέχουσες ανάγκες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, δώρο δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα, ανεξαρτήτως του τύπου σύμβασης (αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης). Πιο συγκεκριμένα, το ύψος του δώρου εξαρτάται από το χρόνο εργασίας κατά την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου 2026.

Πως υπολογίζεται

Ολόκληρο Δώρο: Αν εργαστήκατε ολόκληρο το τετράμηνο, δικαιούστε το 50% του μηνιαίου μισθού σας (για όσους αμείβονται με μισθό) ή 15 ημερομίσθια (για τους ημερομίσθιους).

Αναλογικό Δώρο: Αν η εργασιακή σχέση διήρκεσε μικρότερο χρονικό διάστημα (λόγω πρόσληψης μετά την 1η Ιανουαρίου, απόλυσης ή παραίτησης), λαμβάνετε αναλογία: 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες εργασίας.

Απουσίες και Ασθένεια: Από το διάστημα υπολογισμού αφαιρούνται μόνο οι ημέρες αδικαιολόγητης απουσίας ή οι ημέρες ασθένειας για τις οποίες καταβλήθηκε επίδομα από τον ασφαλιστικό φορέα.