Χρηματιστήριο: Στις 2.252,29 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών, με πτώση 1,18%

Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, με τις απώλειες να διευρύνονται.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση στήριγμα στην αγορά δίνουν η Coca Cola HBC και της ΕΥΔΑΠ, ενώ μεγαλύτερες πιέσεις δέχονται οι τραπεζικές μετοχές και οι τίτλοι της Elvalhalcor και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:15, διαμορφώνεται στις 2.252,29 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,18%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.288,88 μονάδες (+0,43%). Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 173,57 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,20%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 1,03%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+3,29%), της Coca Cola HBc (+1,88%) Optima Bank (+0,43%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (-4,24%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-3,21%), της Εθνικής (-2,99%) και της Alpha Bank (-2,47%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 4.045.449 και 3.947.077 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 33,72 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 18,09 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 35 μετοχές, 76 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+9,43%) και Vidavo (+7,69%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:Lavipharm (-5,38%) και Elvalhalcor (-4,24%).