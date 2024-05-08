Χρηματιστήριο: Στις 1.472,50 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών, με άνοδο 1,40%

Σημαντική άνοδο καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία διασπά ανοδικά και τα επίπεδα των 1.470 μονάδων, κινούμενη σε νέα υψηλά 13 ετών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:00, διαμορφώνεται στις 1.472,50 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,40%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 116,55 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,59%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται οριακά σε ποσοστό 0,05%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Εθνικής (+3,25%), της Viohalco (+3,08%), της Εlvalhalcor (+2,67%) και της Πειραιώς (+2,56%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (-1,62%), της Σαράντης (-0,84%) και της Quest Συμμετοχών (-0,70%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Πειραιώς με 6.178.420 και 4.505.941 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 17,37 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 15,99 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 73 μετοχές, 39 πτωτικά και 45 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Πετρόπουλος +6,02% και Cenergy +4,50%.

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Λεβεντέρης(κ) -9,52% και Αττικές Εκδόσεις -8,99%.